Кризис на Украине привел к утрате единства в ЕС, заявил аналитик

АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. Конфликт на Украине привел к утрате политической согласованности и единства в Европейском союзе: государства ЕС все чаще руководствуются собственными уязвимостями, а кризис управляемости в Брюсселе стал очевидным, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий политический аналитик Хасан Эрол.

По словам турецкого эксперта, события в Брюсселе по российским активам стали переломным моментом, поскольку ЕС больше не способен вырабатывать единые оценки рисков по стратегическим вопросам. Союз, отметил эксперт, не может одинаково воспринимать ни общие угрозы, ни цену принимаемых решений.

"Каждый заботится о себе - о своем банке, своем центре, своих избирателях, своей уязвимости. Вот к чему привел конфликт на Украине", - пояснил Эрол, подчеркнув, что проблема заключается не в законодательных или технических ограничениях.

Он отметил, что ключевая причина кризиса - утрата политической согласованности. По его оценке, чувство единства в ЕС распалось, а сам кризис Европы имеет внутреннее происхождение и связан с механизмами принятия решений, а не с внешним давлением.

Эксперт добавил, что западные СМИ открыто говорят об отсутствии компромисса внутри ЕС, страхе утраты доверия и требованиях наказания, которые, однако, сталкиваются с опасениями подорвать существующий порядок.

"Результат очевиден: Европа отказывается принимать решения, стремясь сохранить собственную стабильность", - считает Эрол.

Европа не смогла сыграть решающую роль в мирных переговорах по Украине, инициированных США, заняв скорее выжидательную позицию и ориентируясь на развитие событий, заявил ранее политический аналитик Европейского политического центра (EPC) Юрай Майцин.