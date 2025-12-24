Рейтинг@Mail.ru
Кризис на Украине привел к утрате единства в ЕС, заявил аналитик - РИА Новости, 24.12.2025
07:04 24.12.2025
Кризис на Украине привел к утрате единства в ЕС, заявил аналитик
Кризис на Украине привел к утрате единства в ЕС, заявил аналитик - РИА Новости, 24.12.2025
Кризис на Украине привел к утрате единства в ЕС, заявил аналитик
Конфликт на Украине привел к утрате политической согласованности и единства в Европейском союзе: государства ЕС все чаще руководствуются собственными... РИА Новости, 24.12.2025
мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Евросоюз, Европейский совет, Санкции в отношении России, Мирный план США по Украине
Кризис на Украине привел к утрате единства в ЕС, заявил аналитик

РИА Новости: Эрол заявил, что конфликт на Украине привел к утрате единства в ЕС

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. Конфликт на Украине привел к утрате политической согласованности и единства в Европейском союзе: государства ЕС все чаще руководствуются собственными уязвимостями, а кризис управляемости в Брюсселе стал очевидным, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий политический аналитик Хасан Эрол.
Как ранее заявлял научный директор аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Джереми Шапиро, европейские страны не смогут сохранить единую позицию по Украине, если США выйдут из переговоров по урегулированию украинского кризиса.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Турции рассказали, что может привести к расколу ЕС по вопросу Украины
17 декабря, 07:24
По словам турецкого эксперта, события в Брюсселе по российским активам стали переломным моментом, поскольку ЕС больше не способен вырабатывать единые оценки рисков по стратегическим вопросам. Союз, отметил эксперт, не может одинаково воспринимать ни общие угрозы, ни цену принимаемых решений.
"Каждый заботится о себе - о своем банке, своем центре, своих избирателях, своей уязвимости. Вот к чему привел конфликт на Украине", - пояснил Эрол, подчеркнув, что проблема заключается не в законодательных или технических ограничениях.
Он отметил, что ключевая причина кризиса - утрата политической согласованности. По его оценке, чувство единства в ЕС распалось, а сам кризис Европы имеет внутреннее происхождение и связан с механизмами принятия решений, а не с внешним давлением.
Главы государств Европейского союза во время групповой фотографии в здании Европейского совета в Брюсселе. 17 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
СМИ: в ЕС произошел раскол из-за России
18 декабря, 02:09
Эксперт добавил, что западные СМИ открыто говорят об отсутствии компромисса внутри ЕС, страхе утраты доверия и требованиях наказания, которые, однако, сталкиваются с опасениями подорвать существующий порядок.
"Результат очевиден: Европа отказывается принимать решения, стремясь сохранить собственную стабильность", - считает Эрол.
Европа не смогла сыграть решающую роль в мирных переговорах по Украине, инициированных США, заняв скорее выжидательную позицию и ориентируясь на развитие событий, заявил ранее политический аналитик Европейского политического центра (EPC) Юрай Майцин.
Как ранее утверждал телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников, европейские страны боятся, что президент США Дональд Трамп возложит на них и Киев ответственность за срыв мирной сделки. Западные политики выработали два сценария потенциального выхода США из конфликта на Украине, оба фатальны для Европы, сообщило ранее агентство Блумберг.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
ЕС намерен затянуть украинский конфликт, считает эксперт
12 декабря, 07:03
 
В миреУкраинаСШАЕвропаДональд ТрампЕвросоюзЕвропейский советСанкции в отношении РоссииМирный план США по Украине
 
 
