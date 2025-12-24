Кризис на Украине привел к утрате единства в ЕС, заявил аналитик

АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. Конфликт на Украине привел к утрате политической согласованности и единства в Европейском союзе: государства ЕС все чаще руководствуются собственными уязвимостями, а кризис управляемости в Брюсселе стал очевидным, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий политический аналитик Хасан Эрол.
Как ранее заявлял научный директор аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Джереми Шапиро, европейские страны не смогут сохранить единую позицию по Украине, если США выйдут из переговоров по урегулированию украинского кризиса.
"Каждый заботится о себе - о своем банке, своем центре, своих избирателях, своей уязвимости. Вот к чему привел конфликт на Украине", - пояснил Эрол, подчеркнув, что проблема заключается не в законодательных или технических ограничениях.
Он отметил, что ключевая причина кризиса - утрата политической согласованности. По его оценке, чувство единства в ЕС распалось, а сам кризис Европы имеет внутреннее происхождение и связан с механизмами принятия решений, а не с внешним давлением.
Эксперт добавил, что западные СМИ открыто говорят об отсутствии компромисса внутри ЕС, страхе утраты доверия и требованиях наказания, которые, однако, сталкиваются с опасениями подорвать существующий порядок.
"Результат очевиден: Европа отказывается принимать решения, стремясь сохранить собственную стабильность", - считает Эрол.
Европа не смогла сыграть решающую роль в мирных переговорах по Украине, инициированных США, заняв скорее выжидательную позицию и ориентируясь на развитие событий, заявил ранее политический аналитик Европейского политического центра (EPC) Юрай Майцин.
Как ранее утверждал телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников, европейские страны боятся, что президент США Дональд Трамп возложит на них и Киев ответственность за срыв мирной сделки. Западные политики выработали два сценария потенциального выхода США из конфликта на Украине, оба фатальны для Европы, сообщило ранее агентство Блумберг.
