Европейская дипакадемия выстроила учебную программу вокруг Украины

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Европейская дипломатическая академия (European Diplomatic Academy, EDA), оказавшаяся в центре расследования о возможных финансовых махинациях, с момента запуска выстроила свою учебную программу вокруг украинской тематики и включала регулярные поездки в районы у границы с Украиной, выяснило РИА Новости, изучив открытые материалы академии.

Пилотный проект стартовал в конце августа 2022 года на базе Европейского колледжа в Натолине в Польше . Учебную программу тогда быстро перестроили под текущую геополитическую ситуацию: значительная часть курсов была посвящена конфликту на Украине и его влиянию на безопасность Европы

Одним из ключевых элементов обучения стали ежегодные многодневные выезды в восточные регионы Польши. Участники программы посещали Варшаву , Жешув, Пшемысль и пограничный пункт Медыка - в непосредственной близости от украинской границы. В ходе этих поездок они встречались с представителями армий США и Польши, польской пограничной службы, местных властей, а также сотрудниками агентств ООН и неправительственных организаций, работающих с украинскими беженцами.

В материалах академии такие поездки описывались как возможность "на практике увидеть жизнь приграничных территорий в условиях конфликта в соседней стране".

В начале декабря стало известно, что полиция Бельгии по поручению Европейской прокуратуры провела обыски в Европейском колледже, а также в зданиях внешнеполитической службы ЕС Брюсселе . Были задержаны, допрошены и затем отпущены из-под стражи три человека, включая экс-главу евродипломатии Федерику Могерини , директора департамента внешнеполитической службы Стефано Саннино и еще одного действующего чиновника. Они подозреваются в махинациях с финансированием колледжа, обвинения им пока не предъявлены.