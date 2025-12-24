https://ria.ru/20251224/evrosoyuz-2064220166.html
Европейская дипакадемия выстроила учебную программу вокруг Украины
Европейская дипломатическая академия (European Diplomatic Academy, EDA), оказавшаяся в центре расследования о возможных финансовых махинациях, с момента запуска РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Европейская дипломатическая академия (European Diplomatic Academy, EDA), оказавшаяся в центре расследования о возможных финансовых махинациях, с момента запуска выстроила свою учебную программу вокруг украинской тематики и включала регулярные поездки в районы у границы с Украиной, выяснило РИА Новости, изучив открытые материалы академии.
Пилотный проект стартовал в конце августа 2022 года на базе Европейского колледжа в Натолине в Польше
. Учебную программу тогда быстро перестроили под текущую геополитическую ситуацию: значительная часть курсов была посвящена конфликту на Украине
и его влиянию на безопасность Европы
.
Одним из ключевых элементов обучения стали ежегодные многодневные выезды в восточные регионы Польши. Участники программы посещали Варшаву
, Жешув, Пшемысль и пограничный пункт Медыка - в непосредственной близости от украинской границы. В ходе этих поездок они встречались с представителями армий США
и Польши, польской пограничной службы, местных властей, а также сотрудниками агентств ООН
и неправительственных организаций, работающих с украинскими беженцами.
В материалах академии такие поездки описывались как возможность "на практике увидеть жизнь приграничных территорий в условиях конфликта в соседней стране".
В начале декабря стало известно, что полиция Бельгии
по поручению Европейской прокуратуры провела обыски в Европейском колледже, а также в зданиях внешнеполитической службы ЕС
в Брюсселе
. Были задержаны, допрошены и затем отпущены из-под стражи три человека, включая экс-главу евродипломатии Федерику Могерини
, директора департамента внешнеполитической службы Стефано Саннино и еще одного действующего чиновника. Они подозреваются в махинациях с финансированием колледжа, обвинения им пока не предъявлены.
В мае 2024 года Совет ЕС официально утвердил создание полноценной Европейской дипломатической академии на базе пилотного проекта.