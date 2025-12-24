Рейтинг@Mail.ru
Пушков оценил позицию Венгрии, Словакии и Чехии по кредиту Украине
01:39 24.12.2025 (обновлено: 02:45 24.12.2025)
Пушков оценил позицию Венгрии, Словакии и Чехии по кредиту Украине
Пушков оценил позицию Венгрии, Словакии и Чехии по кредиту Украине - РИА Новости, 24.12.2025
Пушков оценил позицию Венгрии, Словакии и Чехии по кредиту Украине
Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что позиция Венгрии, Словакии и Чехии по многомиллиардному кредиту Украине отражает мнение не только граждан этих трех стран, РИА Новости, 24.12.2025
в мире, венгрия, украина, словакия, алексей пушков, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Украина, Словакия, Алексей Пушков, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Пушков оценил позицию Венгрии, Словакии и Чехии по кредиту Украине

Пушков: позиция Венгрии и Словакии по кредиту Украине отражает мнение многих

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что позиция Венгрии, Словакии и Чехии по многомиллиардному кредиту Украине отражает мнение не только граждан этих трех стран, но и многих других европейцев.
В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
"Если в Брюсселе считают, что политика принуждения к поддержке замыслов Еврокомиссии не вызывает отторжения в ЕС, то там глубоко ошибаются. Отказавшись участвовать в выделении Украине 90 миллиардов долларов из бюджетов стран ЕС, Венгрия, Словакия и Чехия выразили отношение к этому не только своих граждан, но и многих европейцев", - написал Пушков в Telegram-канале.
Он добавил, что последние опросы в некогда "бешено проевропейской" Польше показывают, что 25% поляков поддерживают выход Польши из ЕС.
