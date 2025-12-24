Рейтинг@Mail.ru
ЕС зафиксировал беспрецедентное положительное сальдо торговли с Россией - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:29 24.12.2025 (обновлено: 00:54 25.12.2025)
https://ria.ru/20251224/es-2064477627.html
ЕС зафиксировал беспрецедентное положительное сальдо торговли с Россией
ЕС зафиксировал беспрецедентное положительное сальдо торговли с Россией - РИА Новости, 25.12.2025
ЕС зафиксировал беспрецедентное положительное сальдо торговли с Россией
Евросоюз второй квартал подряд наблюдает положительное торговое сальдо с Россией, что является уникальным случаем за всю историю сбора статданных, передает... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-24T23:29:00+03:00
2025-12-25T00:54:00+03:00
экономика
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20251216/belgija-2062375823.html
https://ria.ru/20251220/aktivy-2063554094.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, евросоюз
Экономика, Россия, Евросоюз
ЕС зафиксировал беспрецедентное положительное сальдо торговли с Россией

ЕС зафиксировал профицит торговли с РФ второй квартал подряд впервые в истории

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Евросоюз второй квартал подряд наблюдает положительное торговое сальдо с Россией, что является уникальным случаем за всю историю сбора статданных, передает европейское агентство статистики Eurostat.
В третьем квартале 2025 года импорт российских товаров в ЕС сократился сильнее, чем экспорт в РФ, что увеличило торговое сальдо до 1,5 миллиарда евро. ЕС зафиксировал положительное торговое сальдо с Россией второй квартал подряд — это беспрецедентное явление за всю историю сбора статданных, который начался 23 года назад, сказано в документе.
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Бельгия вошла в тройку основных в ЕС покупателей российского газа
16 декабря, 13:58
Согласно представленным данным, введенные ЕС санкции привели к сокращению экспорта в Россию на 61 процент и снижению импорта из России на 89 процентов с первого квартала 2022 года по третий квартал 2025 года.
Согласно статистике Eurostat, за период с января по сентябрь 2025 года объем торговли между Россией и ЕС уменьшился на 12,9 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сократившись с 50,4 млрд евро до 43,9 млрд евро. Импорт товаров из России в страны ЕС составил 21,7 млрд евро, в то время как экспорт из ЕС в РФ достиг 22,2 млрд евро.
Анализ изменения товарного сальдо в динамике ясно показывает, что общие тенденции в значительной степени определяются колебаниями в энергетическом торговом балансе. В 2021 и 2022 годах высокие цены на энергоресурсы вызвали значительный дефицит в этой области, достигший 42,8 миллиарда евро во втором квартале 2022 года. Однако меры по ограничению импорта и снижение цен существенно сократили этот дефицит, уменьшив его до 3,7 миллиарда евро в третьем квартале 2025 года, говорится в отчете.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Нападение отложено". В Германии резко высказались о российских активах
20 декабря, 18:58
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала