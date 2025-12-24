ЕС зафиксировал беспрецедентное положительное сальдо торговли с Россией

БРЮССЕЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Евросоюз второй квартал подряд наблюдает положительное торговое сальдо с Россией, что является уникальным случаем за всю историю сбора статданных, Евросоюз второй квартал подряд наблюдает положительное торговое сальдо с Россией, что является уникальным случаем за всю историю сбора статданных, передает европейское агентство статистики Eurostat.

В третьем квартале 2025 года импорт российских товаров в ЕС сократился сильнее, чем экспорт в РФ, что увеличило торговое сальдо до 1,5 миллиарда евро. ЕС зафиксировал положительное торговое сальдо с Россией второй квартал подряд — это беспрецедентное явление за всю историю сбора статданных, который начался 23 года назад, сказано в документе.

Согласно представленным данным, введенные ЕС санкции привели к сокращению экспорта в Россию на 61 процент и снижению импорта из России на 89 процентов с первого квартала 2022 года по третий квартал 2025 года.

Согласно статистике Eurostat, за период с января по сентябрь 2025 года объем торговли между Россией и ЕС уменьшился на 12,9 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сократившись с 50,4 млрд евро до 43,9 млрд евро. Импорт товаров из России в страны ЕС составил 21,7 млрд евро, в то время как экспорт из ЕС в РФ достиг 22,2 млрд евро.