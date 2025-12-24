Рейтинг@Mail.ru
Глава Евросовета назвал ограничения США неприемлемыми - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/es-2064437582.html
Глава Евросовета назвал ограничения США неприемлемыми
Глава Евросовета назвал ограничения США неприемлемыми - РИА Новости, 24.12.2025
Глава Евросовета назвал ограничения США неприемлемыми
Ограничения США на выдачу виз пяти гражданам ЕС являются неприемлемыми, особенно между союзниками, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T18:19:00+03:00
2025-12-24T18:19:00+03:00
в мире
сша
россия
антониу кошта
марко рубио
дональд трамп
евросовет
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063133435_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ea33a72d09b7174532fc1c021775b4a.jpg
https://ria.ru/20251224/es-2064424725.html
https://ria.ru/20251224/breton-2064217665.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063133435_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2c546a8b6ce6c3981467f6d6ee455b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, антониу кошта, марко рубио, дональд трамп, евросовет, евросоюз, amazon
В мире, США, Россия, Антониу Кошта, Марко Рубио, Дональд Трамп, Евросовет, Евросоюз, Amazon
Глава Евросовета назвал ограничения США неприемлемыми

Кошта считает ограничения США на выдачу виз гражданам ЕС неприемлемыми

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertАнтониу Кошта
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Антониу Кошта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Ограничения США на выдачу виз пяти гражданам ЕС являются неприемлемыми, особенно между союзниками, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта.
Во вторник американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в Штаты для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров. Среди них - Бретон, один из главных разработчиков закона Европейского союза о цифровых услугах. Сам экс-еврокомиссар отреагировал на запрет, задавшись вопросом о возвращении в Соединенных Штатах маккартизма - политики конца 1940-х - середины 1950-х годов, направленной на борьбу с левыми силами.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Каллас обвинила США в попытке поставить под сомнение суверенитет ЕС
Вчера, 17:40
"ЕС осуждает введенные США ограничительные меры на въезд в отношении граждан и должностных лиц ЕС. Подобные шаги недопустимы между союзниками, партнерами и друзьями. ЕС твердо отстаивает свободу выражения мнений, справедливые цифровые правила и свой регулирующий суверенитет", - говорится в публикации в соцсети X.
В администрации президента США Дональда Трампа неоднократно критиковали власти Европейского союза за попытки цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений.
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act (DMA)) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Microsoft, X, как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Европейской комиссии.
Тьерри Бретон - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Экс-еврокомиссар прокомментировал запрет на въезд в США
Вчера, 03:16
 
В миреСШАРоссияАнтониу КоштаМарко РубиоДональд ТрампЕвросоветЕвросоюзAmazon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала