Глава Евросовета назвал ограничения США неприемлемыми

БРЮССЕЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Ограничения США на выдачу виз пяти гражданам ЕС являются неприемлемыми, особенно между союзниками, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта.
Во вторник американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в Штаты для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров. Среди них - Бретон, один из главных разработчиков закона Европейского союза о цифровых услугах. Сам экс-еврокомиссар отреагировал на запрет, задавшись вопросом о возвращении в Соединенных Штатах маккартизма - политики конца 1940-х - середины 1950-х годов, направленной на борьбу с левыми силами.
"ЕС осуждает введенные США ограничительные меры на въезд в отношении граждан и должностных лиц ЕС. Подобные шаги недопустимы между союзниками, партнерами и друзьями. ЕС твердо отстаивает свободу выражения мнений, справедливые цифровые правила и свой регулирующий суверенитет", - говорится в публикации в соцсети X.
В администрации президента США Дональда Трампа неоднократно критиковали власти Европейского союза за попытки цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений.
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act (DMA)) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Microsoft, X, как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Европейской комиссии.