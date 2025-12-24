Каллас обвинила США в попытке поставить под сомнение суверенитет ЕС

БРЮССЕЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что решение США ввести ограничения на поездки для европейских граждан представляет собой попытку поставить под сомнение суверенитет ЕС.
"Решение США ввести ограничения на поездки для европейских граждан и должностных лиц является неприемлемым и представляет собой попытку поставить под сомнение наш суверенитет. Европа продолжит защищать свои ценности - свободу выражения мнений, справедливые цифровые правила и право самостоятельно регулировать собственное пространство", - написала она в соцсети X.
Во вторник американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в Штаты для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров. Среди них бывший еврокомиссар Тьерри Бретон, один из главных разработчиков закона Европейского союза о цифровых услугах. Сам экс-еврокомиссар отреагировал на запрет, задавшись вопросом о возвращении в Соединенных Штатах маккартизма - политики конца 1940-х - середины 1950-х годов, направленной на борьбу с левыми силами.
В администрации президента США Дональда Трампа неоднократно критиковали власти Европейского союза за попытки цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений.
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act (DMA)) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Microsoft, X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Европейской комиссии.
