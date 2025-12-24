Рейтинг@Mail.ru
"Страшнейшая угроза". СМИ рассказали о новом шаге ЕС против России
12:06 24.12.2025 (обновлено: 18:59 24.12.2025)
"Страшнейшая угроза". СМИ рассказали о новом шаге ЕС против России
Таможенные службы Германии и Австрии блокируют пропуск новогодних посылок из России, объясняя, что российские товары являются роскошью, сообщает Life. РИА Новости, 24.12.2025
"Страшнейшая угроза". СМИ рассказали о новом шаге ЕС против России

Новогодние подарки под елкой
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Таможенные службы Германии и Австрии блокируют пропуск новогодних посылок из России, объясняя, что российские товары являются роскошью, сообщает Life.
"На границе с Европой начали разворачивать новогодние посылки из России. Объяснение приводится крайне странное: российские товары — это роскошь. <…> Страшнейшей угрозой для Европы и "российской роскошью" оказались обычные новогодние посылки с новогодними украшениями, игрушками и другими подарками", — говорится в публикации.
По информации издания, ФРГ и Австрия обосновывают свои действия положениями статей 28 и 29 Договора о функционировании ЕС, которые позволяют отдельным государствам — членам Евросоюза вводить ограничения на ввоз определенных товаров.
"Для примера: москвичка отправила близким елочную игрушку в виде машинки. Посылка несколько недель пролежала в Австрии, а после вернулась в Россию с наклейкой о запрете ввоза", — указывается в материале.
В Life добавили, что от отправителей начали требовать документы на все товары, которые есть в посылках, и теперь условные шоколад и конфеты требуется отправлять с чеком, в противном случае не получится подтвердить, что их не запрещено вывозить из России. Дополнительно с отправителей взимают сборы с каждой посылки от 18 евро и более. В случае отказа в пропуске получить возврат средств не удастся.
