"Страшнейшая угроза". СМИ рассказали о новом шаге ЕС против России

"Для примера: москвичка отправила близким елочную игрушку в виде машинки. Посылка несколько недель пролежала в Австрии, а после вернулась в Россию с наклейкой о запрете ввоза", — указывается в материале.

В Life добавили, что от отправителей начали требовать документы на все товары, которые есть в посылках, и теперь условные шоколад и конфеты требуется отправлять с чеком, в противном случае не получится подтвердить, что их не запрещено вывозить из России. Дополнительно с отправителей взимают сборы с каждой посылки от 18 евро и более. В случае отказа в пропуске получить возврат средств не удастся.