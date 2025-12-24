https://ria.ru/20251224/elets-2064394661.html
В четырех округах Липецкой области ввели красный уровень угрозы атаки БПЛА
В четырех округах Липецкой области ввели красный уровень угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 24.12.2025
В четырех округах Липецкой области ввели красный уровень угрозы атаки БПЛА
Красный уровень угрозы атаки БПЛА объявили в Ельце и четырех округах Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:08:00+03:00
2025-12-24T16:08:00+03:00
2025-12-24T16:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
елец
липецкая область
игорь артамонов
елец
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
елец, липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Елец, Липецкая область, Игорь Артамонов
