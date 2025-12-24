https://ria.ru/20251224/ekonomika-2064359059.html
Мишустин отметил попытки расшатать российскую экономику извне
Мишустин отметил попытки расшатать российскую экономику извне
Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил продолжающиеся попытки извне расшатать экономику РФ, вывести ее из равновесия. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:55:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
Мишустин отметил попытки расшатать российскую экономику извне
Мишустин отметил продолжающиеся попытки расшатать российскую экономику извне