14:55 24.12.2025 (обновлено: 16:19 24.12.2025)
Мишустин отметил попытки расшатать российскую экономику извне
Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил продолжающиеся попытки извне расшатать экономику РФ, вывести ее из равновесия. РИА Новости, 24.12.2025
экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил продолжающиеся попытки извне расшатать экономику РФ, вывести ее из равновесия.
"В уже завершающемся 2025 году, как и в предыдущие годы, перед Россией возникало немало вызовов, много сложных задач решалось: это продолжающиеся санкционные ограничения в отношении нашей страны, не прекращающиеся попытки расшатать извне нашу экономику, вывести из равновесия", - сказал Мишустин на встрече президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
Путин призвал вывести отечественную экономику на новый уровень
