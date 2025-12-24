Египет за 10-12 лет вернул 30 тысяч артефактов

КАИР, 24 дек - РИА Новости, Рустам Имаев. Египет за последние 10-12 лет вернул 30 тысяч артефактов, которые ранее были вывезены из страны незаконным путем, заявил РИА Новости министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи.