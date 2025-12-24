Рейтинг@Mail.ru
07:42 24.12.2025
Египет за 10-12 лет вернул 30 тысяч артефактов
египет, шериф фатхи, британский музей
Египет, Шериф Фатхи, Британский музей
Египет за 10-12 лет вернул 30 тысяч артефактов

© Фото : Министерством по делам древних памятников ЕгиптаАртефакты, найденные при раскопках в Египте
Артефакты, найденные при раскопках в Египте - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Министерством по делам древних памятников Египта
Артефакты, найденные при раскопках в Египте. Архивное фото
КАИР, 24 дек - РИА Новости, Рустам Имаев. Египет за последние 10-12 лет вернул 30 тысяч артефактов, которые ранее были вывезены из страны незаконным путем, заявил РИА Новости министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи.
"За 10-12 лет были возвращены 30 тысяч артефактов", - сообщил Фатхи.
Здание правительства Бинненхоф в Гааге - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Нидерланды вернут Египту украденную 3500-летнюю реликвию
3 ноября, 17:14
Как ранее сообщал РИА Новости генсек Высшего совета Египта по делам древностей, археолог Мухаммед Исмаил Халед, Египет через дипломатические каналы возвращает незаконно вывезенные из страны артефакты. За последний год министерство туризма и древностей Египта неоднократно сообщало о возвращении предметов древности.
В 2022 году экс-министр древностей Египта и известный археолог Захи Хавасс запустил петицию с требованием к Британскому музею и Лувру вернуть в страну, соответственно, Розеттский камень и Дендерский зодиак, однако реакции пока не последовало.
Экспонат на выставке Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия в ГМИИ имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Обладал необычными способностями: ученые раскрыли тайну египетской гробницы
14 июня, 08:00
 
