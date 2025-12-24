Египет за 10-12 лет вернул 30 тысяч артефактов

КАИР, 24 дек - РИА Новости, Рустам Имаев. Египет за последние 10-12 лет вернул 30 тысяч артефактов, которые ранее были вывезены из страны незаконным путем, заявил РИА Новости министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи.
"За 10-12 лет были возвращены 30 тысяч артефактов", - сообщил Фатхи.
Как ранее сообщал РИА Новости генсек Высшего совета Египта по делам древностей, археолог Мухаммед Исмаил Халед, Египет через дипломатические каналы возвращает незаконно вывезенные из страны артефакты. За последний год министерство туризма и древностей Египта неоднократно сообщало о возвращении предметов древности.
В 2022 году экс-министр древностей Египта и известный археолог Захи Хавасс запустил петицию с требованием к Британскому музею и Лувру вернуть в страну, соответственно, Розеттский камень и Дендерский зодиак, однако реакции пока не последовало.