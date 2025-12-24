https://ria.ru/20251224/efimov-2064314635.html
Ефимов: утвержден проект дорог рядом с метро "Лесопарковая"
Ефимов: утвержден проект дорог рядом с метро "Лесопарковая" - РИА Новости, 24.12.2025
Ефимов: утвержден проект дорог рядом с метро "Лесопарковая"
Власти Москвы утвердили проект планировки территории для возведения и реконструкции дорог рядом со станцией метро "Лесопарковая" Бутовской линии, рассказал... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:12:00+03:00
2025-12-24T14:12:00+03:00
2025-12-24T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010432358_0:78:3000:1766_1920x0_80_0_0_dbfc67bd87e89193b42a31a8447cefc0.jpg
https://ria.ru/20251224/efimov-2064275241.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010432358_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_10992b1563299c41e4da76712856f9da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: утвержден проект дорог рядом с метро "Лесопарковая"
Ефимов: утвержден проект возведения дорог рядом со станцией метро "Лесопарковая"
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Власти Москвы утвердили проект планировки территории для возведения и реконструкции дорог рядом со станцией метро "Лесопарковая" Бутовской линии, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Всего планируется реконструировать около двух километров существующих дорог и построить почти 10 километров новой улично-дорожной сети. Для будущих работ утвержден проект планировки территории, охватывающий площадь свыше 180 гектаров", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Работы пройдут, по словам Ефимова, в рамках Адресной инвестиционной программы. Проект поможет разгрузить МКАД, Симферопольское и Варшавское шоссе. Также предусмотрено строительство проезда на территории пересадочного узла "Лесопарковая".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что возле строящейся станции "Ильинская" Рублево-Архангельской линии метро планируется построить 13 километров дорог.