Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: утвержден проект дорог рядом с метро "Лесопарковая"

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Власти Москвы утвердили проект планировки территории для возведения и реконструкции дорог рядом со станцией метро "Лесопарковая" Бутовской линии, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Всего планируется реконструировать около двух километров существующих дорог и построить почти 10 километров новой улично-дорожной сети. Для будущих работ утвержден проект планировки территории, охватывающий площадь свыше 180 гектаров", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.

Работы пройдут, по словам Ефимова, в рамках Адресной инвестиционной программы. Проект поможет разгрузить МКАД, Симферопольское и Варшавское шоссе. Также предусмотрено строительство проезда на территории пересадочного узла "Лесопарковая".