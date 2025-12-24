Рейтинг@Mail.ru
14:12 24.12.2025
Ефимов: утвержден проект дорог рядом с метро "Лесопарковая"
Ефимов: утвержден проект дорог рядом с метро "Лесопарковая"
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Власти Москвы утвердили проект планировки территории для возведения и реконструкции дорог рядом со станцией метро "Лесопарковая" Бутовской линии, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Всего планируется реконструировать около двух километров существующих дорог и построить почти 10 километров новой улично-дорожной сети. Для будущих работ утвержден проект планировки территории, охватывающий площадь свыше 180 гектаров", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Работы пройдут, по словам Ефимова, в рамках Адресной инвестиционной программы. Проект поможет разгрузить МКАД, Симферопольское и Варшавское шоссе. Также предусмотрено строительство проезда на территории пересадочного узла "Лесопарковая".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что возле строящейся станции "Ильинская" Рублево-Архангельской линии метро планируется построить 13 километров дорог.
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
