© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: более 300 производственных объектов построили в Москве с 2011 года

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В Москве с 2011 года возвели почти 3,3 миллиона квадратных метров производственной недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"С 2011 года в столице построили 322 производственно-промышленных объекта общей площадью более 3,26 миллиона квадратных метров. При этом 303 здания площадью 2,8 миллиона квадратных метров построили за счет внебюджетных источников финансирования", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Среди них заммэра упомянул крупные технопарки, инновационные центры, заводы, фабрики, научно-производственные лаборатории, мастерские, производственно-логистические комплексы, энергетические и другие объекты. Всего в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвесторы построят свыше 270 объектов общей площадью 8,3 миллиона квадратных метров.