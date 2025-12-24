https://ria.ru/20251224/efimov-2064275241.html
Ефимов: более 300 производственных объектов построили в Москве с 2011 года
Ефимов: более 300 производственных объектов построили в Москве с 2011 года
Ефимов: более 300 производственных объектов построили в Москве с 2011 года
В Москве с 2011 года возвели почти 3,3 миллиона квадратных метров производственной недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 24.12.2025
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051046491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc8cf51b1d781efa1325eade207c4ed6.jpg
https://ria.ru/20251224/efimov-2064192008.html
москва
Ефимов: более 300 производственных объектов построили в Москве с 2011 года
Ефимов: с 2011 года в Москве возвели 322 производственно-промышленных объекта
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В Москве с 2011 года возвели почти 3,3 миллиона квадратных метров производственной недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2011 года в столице построили 322 производственно-промышленных объекта общей площадью более 3,26 миллиона квадратных метров. При этом 303 здания площадью 2,8 миллиона квадратных метров построили за счет внебюджетных источников финансирования", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Среди них заммэра упомянул крупные технопарки, инновационные центры, заводы, фабрики, научно-производственные лаборатории, мастерские, производственно-логистические комплексы, энергетические и другие объекты. Всего в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвесторы построят свыше 270 объектов общей площадью 8,3 миллиона квадратных метров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территорий, согласно которому в разных районах города возведут около 340 тысяч "квадратов" жилья и прочие объекты