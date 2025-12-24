Ефимов: четыре участка реорганизуют по программе КРТ в районе Щербинка

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Четыре участка суммарной площадью примерно 14,5 гектара реорганизуют по программе комплексного развития территорий в районе Щербинка Новомосковского административного округа, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В рамках проекта КРТ в микрорайоне Родники поселка Знамя Октября в Щербинке планируется провести ревитализацию четырех участков общей площадью около 14,5 гектара. Здесь появится более 233 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 166,8 тысячи квадратных метров жилья и около 66,5 тысячи квадратных метров объектов социальной, административно-деловой и коммунальной инфраструктуры", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.

Как уточнили в пресс-службе, поблизости от включенных в программу редевелопмента участков находятся два детсада, школа, детская и взрослая поликлиники, магазины, в шаговой доступности станция Силикатная МЦД-2 и садоводческие товарищества. По словам замглавы города, реализация проекта КРТ в Щербинке будет способствовать созданию более 1,6 тысячи рабочих мест, инвестиции в реорганизацию территории приблизятся к 40,4 миллиарда рублей.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский заметил, что на двух из четырех задействованных в проекте КРТ участков построят жилье с общей площадью квартир около 99 тысяч "квадратов", а оставшиеся два отведут под спортивно-досуговый комплекс на почти 30 тысяч квадратных метров. На построенных площадях разместят офисы, библиотеку, объекты коммунального назначения, также предусмотрят паркинг на 350 машиномест. Неподалеку от одной из жилых новостроек появится детсад на 250 воспитанников, добавил глава департамента.