Под Калининградом произошло массовое ДТП
Под Калининградом произошло массовое ДТП - РИА Новости, 24.12.2025
Под Калининградом произошло массовое ДТП
Семь автомобилей столкнулись под Калининградом, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 24.12.2025
калининград
гурьевский район
2025
Под Калининградом произошло массовое ДТП
Под Калининградом произошло ДТП с семью автомобилями