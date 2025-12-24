Рейтинг@Mail.ru
Под Калининградом произошло массовое ДТП - РИА Новости, 24.12.2025
18:50 24.12.2025
Под Калининградом произошло массовое ДТП
Под Калининградом произошло массовое ДТП
Семь автомобилей столкнулись под Калининградом, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 24.12.2025
авто, калининград, гурьевский район, гибдд мвд рф, происшествия
Авто, Калининград, Гурьевский район, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
© Fotolia / Irina84Автомобиль полиции
Автомобиль полиции. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 24 дек – РИА Новости. Семь автомобилей столкнулись под Калининградом, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
"На автодороге "Северный обход город Калининград" Гурьевского района (в районе съезда на поселок Большое Исаково) произошло столкновение, предварительно, семи транспортных средств. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной ГАИ.
Сотрудники госавтоинспекции работают на месте ДТП.
АвтоКалининградГурьевский районГИБДД МВД РФПроисшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
