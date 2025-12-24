Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности смертельного ДТП в Омской области - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/dtp-2064427855.html
Появились новые подробности смертельного ДТП в Омской области
Появились новые подробности смертельного ДТП в Омской области - РИА Новости, 24.12.2025
Появились новые подробности смертельного ДТП в Омской области
Факторы, способствующие смертельному ДТП в Омской области с шестью погибшими, отсутствовали на трассе Тюмень-Омск, сообщает пресс-служба федерального казенного... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T17:52:00+03:00
2025-12-24T17:52:00+03:00
происшествия
омская область
омск
volvo ab
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063500309_0:191:1280:911_1920x0_80_0_0_4adb83834820484ec465de2418fb9538.jpg
https://ria.ru/20251223/dtp-2064143789.html
омская область
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063500309_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ae852a2097e42d943417c5b8e918e03a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, омск, volvo ab, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Омская область, Омск, Volvo AB, Крушение вертолета в Дагестане
Появились новые подробности смертельного ДТП в Омской области

В "Сибуправтодоре" опровергли влияние погодных условий на ДТП в Омской области

© Фото : СУ СК России по Омской областиПоследствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025
Последствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : СУ СК России по Омской области
Последствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОМСК, 24 дек - РИА Новости. Факторы, способствующие смертельному ДТП в Омской области с шестью погибшими, отсутствовали на трассе Тюмень-Омск, сообщает пресс-служба федерального казенного учреждения "Сибуправтодор".
ДТП на трассе Тюмень-Омск произошло днем 20 декабря. На 548-м километре трассы произошла крупная авария с участием пассажирского автобуса и нескольких большегрузов. В результате аварии пять пассажиров и водитель рейсового автобуса погибли, еще девять пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы и были госпитализированы. По словам водителя большегрузного автомобиля Volvo, он выехал на встречную полосу из-за трактора, чистившего снег, и столкнулся с автобусом, следовавшим из Омска в поселок Крутинка.
Специалисты учреждения опровергли эту версию.
"Дорожно-транспортное происшествие случилось в 11.50. Согласно нормативным документам, которые регламентируют устранение снега и зимней скользкости на автомобильных дорогах, сроки работ были соблюдены. Отсутствие способствующих ДТП дорожных условий подтверждено данными, зафиксированными в системе межведомственного электронного взаимодействия", – сообщили в пресс-службе "Сибуправтодора".
По данным учреждения, трассу чистили от снега и обработали противогололедными материалами в 10.30. В момент аварии на этом участке наблюдались снегопад и снижение видимости, но, как подчеркнули в пресс-службе, камеры с видеорегистраторов зафиксировали отсутствие снега и гололеда.
Из-за аварии на трассе образовалась многокилометровая пробка. Следственный комитет Омской области возбудил уголовное дело по двум статьям: "нарушение правил дорожного движения" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Туле двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП
23 декабря, 17:21
 
ПроисшествияОмская областьОмскVolvo ABКрушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала