Появились новые подробности смертельного ДТП в Омской области
Появились новые подробности смертельного ДТП в Омской области
Факторы, способствующие смертельному ДТП в Омской области с шестью погибшими, отсутствовали на трассе Тюмень-Омск, сообщает пресс-служба федерального казенного... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T17:52:00+03:00
2025-12-24T17:52:00+03:00
2025-12-24T17:52:00+03:00
происшествия
омская область
омск
volvo ab
крушение вертолета в дагестане
омская область
омск
Происшествия, Омская область, Омск, Volvo AB, Крушение вертолета в Дагестане
Появились новые подробности смертельного ДТП в Омской области
В "Сибуправтодоре" опровергли влияние погодных условий на ДТП в Омской области
ОМСК, 24 дек - РИА Новости. Факторы, способствующие смертельному ДТП в Омской области с шестью погибшими, отсутствовали на трассе Тюмень-Омск, сообщает пресс-служба федерального казенного учреждения "Сибуправтодор".
ДТП на трассе Тюмень-Омск произошло днем 20 декабря. На 548-м километре трассы произошла крупная авария с участием пассажирского автобуса и нескольких большегрузов. В результате аварии пять пассажиров и водитель рейсового автобуса погибли, еще девять пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы и были госпитализированы. По словам водителя большегрузного автомобиля Volvo
, он выехал на встречную полосу из-за трактора, чистившего снег, и столкнулся с автобусом, следовавшим из Омска
в поселок Крутинка.
Специалисты учреждения опровергли эту версию.
"Дорожно-транспортное происшествие случилось в 11.50. Согласно нормативным документам, которые регламентируют устранение снега и зимней скользкости на автомобильных дорогах, сроки работ были соблюдены. Отсутствие способствующих ДТП дорожных условий подтверждено данными, зафиксированными в системе межведомственного электронного взаимодействия", – сообщили в пресс-службе "Сибуправтодора".
По данным учреждения, трассу чистили от снега и обработали противогололедными материалами в 10.30. В момент аварии на этом участке наблюдались снегопад и снижение видимости, но, как подчеркнули в пресс-службе, камеры с видеорегистраторов зафиксировали отсутствие снега и гололеда.
Из-за аварии на трассе образовалась многокилометровая пробка. Следственный комитет Омской области
возбудил уголовное дело по двум статьям: "нарушение правил дорожного движения" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".