Появились новые подробности смертельного ДТП в Омской области

"Дорожно-транспортное происшествие случилось в 11.50. Согласно нормативным документам, которые регламентируют устранение снега и зимней скользкости на автомобильных дорогах, сроки работ были соблюдены. Отсутствие способствующих ДТП дорожных условий подтверждено данными, зафиксированными в системе межведомственного электронного взаимодействия", – сообщили в пресс-службе "Сибуправтодора".

По данным учреждения, трассу чистили от снега и обработали противогололедными материалами в 10.30. В момент аварии на этом участке наблюдались снегопад и снижение видимости, но, как подчеркнули в пресс-службе, камеры с видеорегистраторов зафиксировали отсутствие снега и гололеда.