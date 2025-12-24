Рейтинг@Mail.ru
В Донецке при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 24.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/dron-2064379612.html
В Донецке при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель
В Донецке при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 24.12.2025
В Донецке при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в результате атаки беспилотного летательного аппарата украинских войск по Донецку во вторник, сообщило в среду управление администрации... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:37:00+03:00
2025-12-24T15:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецк
петровский район
донецкая народная республика
В Донецке при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель

При атаке беспилотников ВСУ по Донецку пострадал мирный житель

ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки беспилотного летательного аппарата украинских войск по Донецку во вторник, сообщило в среду управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По данным управления, ВСУ в 21.25 вторника атаковали Петровский район Донецка при помощи ударного беспилотника, в результате чего повреждения получил многоквартирный жилой дом.
"Специалисты... подтвердили факт атаки ударным БПЛА самолетного типа с двигателем на реактивной тяге "Чаклун-В" в Петровском районе Донецка. По состоянию на 13.00 поступили данные о ранении мужчины 1967 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от киевского режима, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
