В Донецке при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель
В Донецке при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 24.12.2025
В Донецке при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в результате атаки беспилотного летательного аппарата украинских войск по Донецку во вторник, сообщило в среду управление администрации... РИА Новости, 24.12.2025
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
