В Донецке при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель

"Специалисты... подтвердили факт атаки ударным БПЛА самолетного типа с двигателем на реактивной тяге "Чаклун-В" в Петровском районе Донецка. По состоянию на 13.00 поступили данные о ранении мужчины 1967 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.