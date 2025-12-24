https://ria.ru/20251224/dps-2064218562.html
В Москве в результате ЧП пострадали два сотрудника ДПС
Два сотрудника ДПС пострадали в ЧП на юге Москвы, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T03:25:00+03:00
2025-12-24T03:25:00+03:00
2025-12-24T04:31:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
россия
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
На юге Москвы в результате ЧП пострадали два сотрудника ДПС