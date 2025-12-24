Рейтинг@Mail.ru
В Москве в результате ЧП пострадали два сотрудника ДПС
03:25 24.12.2025 (обновлено: 04:31 24.12.2025)
В Москве в результате ЧП пострадали два сотрудника ДПС
В Москве в результате ЧП пострадали два сотрудника ДПС
2025
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Сотрудники Госавтоинспекции МВД
Сотрудники Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Два сотрудника ДПС пострадали в ЧП на юге Москвы, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Как ранее сообщал СК, следователи устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на улице Елецкой на юге столицы, в результате которого пострадали сотрудники ДПС. Возбуждено уголовное дело, будет назначен и ряд судебных экспертиз, в том числе взрывотехническая.
"Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на юге Москвы, в результате которого пострадали двое сотрудников ДПС", - уточнили в ведомстве.
