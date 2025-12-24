Долина дала концерт накануне суда по вопросу выселения из квартиры

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной прошел накануне суда, где будет рассмотрен вопрос её выселения из квартиры в столичных Хамовниках, передает корреспондент РИА Новости.

Долина выступила в столичном баре Petter в среду. Мосгорсуд рассмотрит 25 декабря вопрос о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках.

Концерт был запланирован на 21.00, но начался около 21.30. Зал площадки рассчитан на 93 места, большая часть мест за столиками и баром, примерно 85%, были заняты.

Она обратилась к публике и пообещала справиться со всеми преградами на её пути благодаря поддержке поклонников.

Перед исполнением своего хита "Стена" Долина обратилась к зрителям с заявлением.

"Я не знаю, сколько мне еще уготовано стен разрушить, но очередную я тоже постараюсь разрушить. Я как бы справлялась уже с этим. Думаю, что с этой тоже справлюсь благодаря вашей поддержке. Спасибо!" - сказала она со сцены.

В этот вечер Долина исполнила песни как на русском, так и на английском языке. Среди них композиции "Льдинка", "Не надо слов", "Три белых коня", "На танец", "Ищу тебя", Feeling good, "Не буду я молчать", "Я буду любить тебя", "Билась в твое сердце", "Дубликат", "Три розы" и другие.

Публика была приветлива к артистке. Зал активно взаимодействовал с Долиной во время всего концерта: кто-то подтанцовывал, многие подпевали, некоторые композиции Долина спела хором с залом. После каждой песни зрители купали Долину в аплодисментах, также кричали "Браво!" и дарили цветы.

Несмотря на предстоящий суд Долина вышла к публике в приподнятом и бодром настроении.

"Спасибо вам большое! Так приятно слышать, что твои песни поют в зале!" - сказала она со сцены.