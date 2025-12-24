Рейтинг@Mail.ru
Долина дала концерт накануне суда по вопросу выселения из квартиры - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
23:45 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/dolina-2064479134.html
Долина дала концерт накануне суда по вопросу выселения из квартиры
Долина дала концерт накануне суда по вопросу выселения из квартиры - РИА Новости, 24.12.2025
Долина дала концерт накануне суда по вопросу выселения из квартиры
Концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной прошел накануне суда, где будет рассмотрен вопрос её выселения из квартиры в столичных Хамовниках, передает... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T23:45:00+03:00
2025-12-24T23:45:00+03:00
шоубиз
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983763_289:39:2546:1309_1920x0_80_0_0_62cb8857c7b898ca3d0333e0822df60d.jpg
https://ria.ru/20251224/sudy-2064231868.html
https://ria.ru/20251223/peterburg-2064108474.html
https://ria.ru/20251224/dolina-2064469748.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983763_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_4a987981d33e6fe75ef3a4e7888e91e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Шоубиз, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Долина дала концерт накануне суда по вопросу выселения из квартиры

РИА Новости: Долина дала концерт в Москве накануне суда по выселению из квартиры

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной прошел накануне суда, где будет рассмотрен вопрос её выселения из квартиры в столичных Хамовниках, передает корреспондент РИА Новости.
Долина выступила в столичном баре Petter в среду. Мосгорсуд рассмотрит 25 декабря вопрос о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках.
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде России - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Суды по делу о квартире Долиной допустили ошибку, определил ВС
Вчера, 06:52
Концерт был запланирован на 21.00, но начался около 21.30. Зал площадки рассчитан на 93 места, большая часть мест за столиками и баром, примерно 85%, были заняты.
Она обратилась к публике и пообещала справиться со всеми преградами на её пути благодаря поддержке поклонников.
Перед исполнением своего хита "Стена" Долина обратилась к зрителям с заявлением.
"Я не знаю, сколько мне еще уготовано стен разрушить, но очередную я тоже постараюсь разрушить. Я как бы справлялась уже с этим. Думаю, что с этой тоже справлюсь благодаря вашей поддержке. Спасибо!" - сказала она со сцены.
В этот вечер Долина исполнила песни как на русском, так и на английском языке. Среди них композиции "Льдинка", "Не надо слов", "Три белых коня", "На танец", "Ищу тебя", Feeling good, "Не буду я молчать", "Я буду любить тебя", "Билась в твое сердце", "Дубликат", "Три розы" и другие.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Петербурге суд поддержал покупателя жилья, проданного по "схеме Долиной"
23 декабря, 15:35
Публика была приветлива к артистке. Зал активно взаимодействовал с Долиной во время всего концерта: кто-то подтанцовывал, многие подпевали, некоторые композиции Долина спела хором с залом. После каждой песни зрители купали Долину в аплодисментах, также кричали "Браво!" и дарили цветы.
Несмотря на предстоящий суд Долина вышла к публике в приподнятом и бодром настроении.
"Спасибо вам большое! Так приятно слышать, что твои песни поют в зале!" - сказала она со сцены.
Верховный суд РФ 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Москве на концерт Долиной собрался почти полный зал
Вчера, 22:01
 
ШоубизРоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала