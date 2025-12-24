https://ria.ru/20251224/dolina-2064479134.html
Долина дала концерт накануне суда по вопросу выселения из квартиры
Долина дала концерт накануне суда по вопросу выселения из квартиры - РИА Новости, 24.12.2025
Долина дала концерт накануне суда по вопросу выселения из квартиры
Концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной прошел накануне суда, где будет рассмотрен вопрос её выселения из квартиры в столичных Хамовниках, передает... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T23:45:00+03:00
2025-12-24T23:45:00+03:00
2025-12-24T23:45:00+03:00
шоубиз
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983763_289:39:2546:1309_1920x0_80_0_0_62cb8857c7b898ca3d0333e0822df60d.jpg
https://ria.ru/20251224/sudy-2064231868.html
https://ria.ru/20251223/peterburg-2064108474.html
https://ria.ru/20251224/dolina-2064469748.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983763_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_4a987981d33e6fe75ef3a4e7888e91e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Шоубиз, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Долина дала концерт накануне суда по вопросу выселения из квартиры
РИА Новости: Долина дала концерт в Москве накануне суда по выселению из квартиры
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной прошел накануне суда, где будет рассмотрен вопрос её выселения из квартиры в столичных Хамовниках, передает корреспондент РИА Новости.
Долина выступила в столичном баре Petter в среду. Мосгорсуд
рассмотрит 25 декабря вопрос о выселении Долиной
из квартиры в Хамовниках.
Концерт был запланирован на 21.00, но начался около 21.30. Зал площадки рассчитан на 93 места, большая часть мест за столиками и баром, примерно 85%, были заняты.
Она обратилась к публике и пообещала справиться со всеми преградами на её пути благодаря поддержке поклонников.
Перед исполнением своего хита "Стена" Долина обратилась к зрителям с заявлением.
"Я не знаю, сколько мне еще уготовано стен разрушить, но очередную я тоже постараюсь разрушить. Я как бы справлялась уже с этим. Думаю, что с этой тоже справлюсь благодаря вашей поддержке. Спасибо!" - сказала она со сцены.
В этот вечер Долина исполнила песни как на русском, так и на английском языке. Среди них композиции "Льдинка", "Не надо слов", "Три белых коня", "На танец", "Ищу тебя", Feeling good, "Не буду я молчать", "Я буду любить тебя", "Билась в твое сердце", "Дубликат", "Три розы" и другие.
Публика была приветлива к артистке. Зал активно взаимодействовал с Долиной во время всего концерта: кто-то подтанцовывал, многие подпевали, некоторые композиции Долина спела хором с залом. После каждой песни зрители купали Долину в аплодисментах, также кричали "Браво!" и дарили цветы.
Несмотря на предстоящий суд Долина вышла к публике в приподнятом и бодром настроении.
"Спасибо вам большое! Так приятно слышать, что твои песни поют в зале!" - сказала она со сцены.
Верховный суд РФ
16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.