23:35 24.12.2025
Долина проигнорировала журналистов накануне суда о выселении из квартиры
Долина проигнорировала журналистов накануне суда о выселении из квартиры
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина проигнорировала вопросы журналистов накануне суда, где будет рассмотрен вопрос ее выселения из квартиры в Хамовниках, передает корреспондент РИА Новости.
Долина выступила в столичном баре Petter в среду. Мосгорсуд рассмотрит 25 декабря вопрос о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках.
Журналисты ждали артистку после ее выступления. Она не выходила из бара, где прошел ее концерт, около получаса. За это время охрана неоднократно пыталась разогнать журналистов.
Как только Долина вышла из здания, она сразу же села в машину, не ответив ни на один вопрос журналистов, в частности, на вопрос РИА Новости о выселении из квартиры в Хамовниках.
Верховный суд РФ 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
РоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
