Долина поздравила москвичей с наступающим Новым годом песней
Долина поздравила москвичей с наступающим Новым годом песней - РИА Новости, 24.12.2025
Долина поздравила москвичей с наступающим Новым годом песней
Народная артистка РФ Лариса Долина поздравила москвичей с наступающим Новым годом песней "Три белых коня" на концерте в Москве в среду, передает корреспондент... РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина поздравила москвичей с наступающим Новым годом песней "Три белых коня" на концерте в Москве в среду, передает корреспондент РИА Новости.
Долина выступает в столичном баре Petter.
«
"Все вы прекрасно знаете эту песню, но с самого начала не поймете, что это именно она. С первой ноты она прозвучит не так, как вы привыкли ее слышать. Но тем не менее, я убеждена, что если я попрошу вас спеть, вы это сделаете с большим удовольствием, потому что эта песня сопровождает нас на протяжении уже очень-очень многих лет… Этой песней я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом", - сказала она со сцены.
Зал очень тепло встретил Долину и вместе с певицей пел строчки любимой композиции. После исполнения песни зрители поблагодарили артистку бурными овациями, криками "Браво!", а также из зала ей подарили букет белых роз.
В конце марта Хамовнический суд Москвы
удовлетворил иск Долиной
, которая оспаривала сделку по продаже квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России
. Верховный суд признал Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.