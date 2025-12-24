Долина поздравила москвичей с наступающим Новым годом песней

«

"Все вы прекрасно знаете эту песню, но с самого начала не поймете, что это именно она. С первой ноты она прозвучит не так, как вы привыкли ее слышать. Но тем не менее, я убеждена, что если я попрошу вас спеть, вы это сделаете с большим удовольствием, потому что эта песня сопровождает нас на протяжении уже очень-очень многих лет… Этой песней я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом", - сказала она со сцены.