В Москве на концерт Долиной собрался почти полный зал

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Практически полный зал зрителей собрался на концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве в среду, передает корреспондент РИА Новости.

Долина даст концерт в столичном баре Petter в среду.

Гости начали собираться в баре Petter около 21.00. Зал площадки рассчитан на 93 места, большая часть мест за столиками и баром в заведении заняты, зал практически полон.

Ранее сообщалось, что во вторник в продаже оставались 45 билетов. Вечером число доступных билетов сократилось до 16. Однако после 22.00 мск билеты снова появились в продаже, их число увеличилось до 41 (44% от общего количества билетов).

Места за столиками продавали от 9,5 до 15,5 тысячи рублей, а за барной стойкой - за 15,5 тысячи рублей.

Долина будет на сцене чуть более часа. Как уточнили РИА Новости на площадке, позиции из меню в стоимость билета не входят, приобретаются отдельно.