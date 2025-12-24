Рейтинг@Mail.ru
В Москве на концерт Долиной собрался почти полный зал - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:01 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/dolina-2064469748.html
В Москве на концерт Долиной собрался почти полный зал
В Москве на концерт Долиной собрался почти полный зал - РИА Новости, 24.12.2025
В Москве на концерт Долиной собрался почти полный зал
Практически полный зал зрителей собрался на концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве в среду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T22:01:00+03:00
2025-12-24T22:01:00+03:00
культура
москва
россия
лариса долина
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060514014_0:83:2110:1270_1920x0_80_0_0_489d936804cf962d90f3a08bc647539a.jpg
https://ria.ru/20251224/dolina-2064351192.html
https://ria.ru/20251222/dolina-2063918414.html
https://ria.ru/20251224/sudy-2064231868.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060514014_95:0:2015:1440_1920x0_80_0_0_084f355d3c1edbded462bfc0a26d1e82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, лариса долина, дело о квартире долиной
Культура, Москва, Россия, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
В Москве на концерт Долиной собрался почти полный зал

РИА Новости: практически полный зал собрался на концерт Долиной в Москве в среду

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Практически полный зал зрителей собрался на концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве в среду, передает корреспондент РИА Новости.
Долина даст концерт в столичном баре Petter в среду.
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде России - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Продюсер рассказал, как Долина отреагировала на решение суда
Вчера, 14:45
Гости начали собираться в баре Petter около 21.00. Зал площадки рассчитан на 93 места, большая часть мест за столиками и баром в заведении заняты, зал практически полон.
Ранее сообщалось, что во вторник в продаже оставались 45 билетов. Вечером число доступных билетов сократилось до 16. Однако после 22.00 мск билеты снова появились в продаже, их число увеличилось до 41 (44% от общего количества билетов).
Места за столиками продавали от 9,5 до 15,5 тысячи рублей, а за барной стойкой - за 15,5 тысячи рублей.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Самая обсуждаемая певица страны: что происходит с концертами Ларисы Долиной
22 декабря, 18:40
Долина будет на сцене чуть более часа. Как уточнили РИА Новости на площадке, позиции из меню в стоимость билета не входят, приобретаются отдельно.
Верховный суд РФ 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Суды по делу о квартире Долиной допустили ошибку, определил ВС
Вчера, 06:52
 
КультураМоскваРоссияЛариса ДолинаДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала