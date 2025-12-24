https://ria.ru/20251224/dolina-2064469748.html
В Москве на концерт Долиной собрался почти полный зал
Практически полный зал зрителей собрался на концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве в среду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2025
культура
москва
россия
лариса долина
дело о квартире долиной
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Практически полный зал зрителей собрался на концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве в среду, передает корреспондент РИА Новости.
Долина даст концерт в столичном баре Petter в среду.
Гости начали собираться в баре Petter около 21.00. Зал площадки рассчитан на 93 места, большая часть мест за столиками и баром в заведении заняты, зал практически полон.
Ранее сообщалось, что во вторник в продаже оставались 45 билетов. Вечером число доступных билетов сократилось до 16. Однако после 22.00 мск билеты снова появились в продаже, их число увеличилось до 41 (44% от общего количества билетов).
Места за столиками продавали от 9,5 до 15,5 тысячи рублей, а за барной стойкой - за 15,5 тысячи рублей.
Долина будет на сцене чуть более часа. Как уточнили РИА Новости на площадке, позиции из меню в стоимость билета не входят, приобретаются отдельно.
Верховный суд РФ
16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной
за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.