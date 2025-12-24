https://ria.ru/20251224/dolina-2064463556.html
Вместо Долиной в Джаз-клубе Козлова выступит Сергей Долженков
2025-12-24T20:48:00+03:00
2025-12-24T20:48:00+03:00
2025-12-24T22:14:00+03:00
россия
Новости
ru-RU
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Вместо народной артистки РФ Ларисы Долиной в Джаз-клубе Алексея Козлова в Москве 30 декабря выступят Сергей Долженков & New Blood Big Band, выяснило РИА Новости.
Так, по данным корреспондента РИА Новости, за два дня до Нового года Долина
должна была выступить в Джаз-клубе Алексея Козлова со своими лучшими студентами. В этот вечер певица планировала представить публике джазовые и популярные эстрадные композиции, отечественные и мировые шедевры в оригинальных обработках. Стоимость билетов составляла от пяти до 12,9 тысячи рублей.
За неделю до концерта мероприятие пропало из афиш на официальных сайтах Джаз-клуба Алексея Козлова и певицы Ларисы Долиной. Вместо выступления Долиной на площадке состоится большой новогодний концерт фьюжн-оркестра Сергея Долженкова. Музыканты представят зрителям сразу четыре программы в различных музыкальных стилях - джаз, фьюжн и рок. Цены на билеты варьируются от 2,5 до 6,9 тысячи рублей.
На площадке РИА Новости уточнили, что произошла замена.
«
"Произошла замена. Вечером 30 декабря выступят Сергей Долженков & New Blood Big Band", - сказала собеседница агентства.
Верховный суд РФ
16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.