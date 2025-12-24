Вместо Долиной в Джаз-клубе Козлова выступит Сергей Долженков

За неделю до концерта мероприятие пропало из афиш на официальных сайтах Джаз-клуба Алексея Козлова и певицы Ларисы Долиной. Вместо выступления Долиной на площадке состоится большой новогодний концерт фьюжн-оркестра Сергея Долженкова. Музыканты представят зрителям сразу четыре программы в различных музыкальных стилях - джаз, фьюжн и рок. Цены на билеты варьируются от 2,5 до 6,9 тысячи рублей.