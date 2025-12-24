В Госдуме предложили автоматически вносить все документы в профиль ЕСИА

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили автоматически вносить все документы граждан в Цифровой профиль Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

« "Предлагаем рассмотреть возможность внедрения механизма автоматической синхронизации сведений в Цифровом профиле гражданина. При выдаче нового документа или изменении данных соответствующее ведомство должно автоматически передавать обновленные сведения в ЕСИА, актуализируя профиль пользователя без его участия", - сказано в документе.

Парламентарии отмечают, что при получении нового паспорта РФ , загранпаспорта или водительского удостоверения гражданин зачастую вынужден самостоятельно вносить изменения в профиль на "Госуслугах" и инициировать процедуру проверки.

Депутаты подчеркивают, что сложившаяся ситуация не соответствует логике Федерального закона № 210-ФЗ, исходящей из недопустимости возложения на гражданина обязанности предоставлять сведения, уже имеющиеся у государства.

В этой связи авторы инициативы считают целесообразным внедрить механизм автоматического обновления сведений о документах в Цифровом профиле гражданина.