В Госдуме предложили автоматически вносить все документы в профиль ЕСИА - РИА Новости, 24.12.2025
18:27 24.12.2025
В Госдуме предложили автоматически вносить все документы в профиль ЕСИА
В Госдуме предложили автоматически вносить все документы в профиль ЕСИА - РИА Новости, 24.12.2025
В Госдуме предложили автоматически вносить все документы в профиль ЕСИА
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили автоматически вносить все документы граждан в Цифровой... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T18:27:00+03:00
2025-12-24T18:27:00+03:00
общество
россия
госдума рф
россия
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили автоматически вносить все документы в профиль ЕСИА

РИА Новости: в ГД предложили автоматически вносить документы в Цифровой профиль

Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили автоматически вносить все документы граждан в Цифровой профиль Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Предлагаем рассмотреть возможность внедрения механизма автоматической синхронизации сведений в Цифровом профиле гражданина. При выдаче нового документа или изменении данных соответствующее ведомство должно автоматически передавать обновленные сведения в ЕСИА, актуализируя профиль пользователя без его участия", - сказано в документе.
Парламентарии отмечают, что при получении нового паспорта РФ, загранпаспорта или водительского удостоверения гражданин зачастую вынужден самостоятельно вносить изменения в профиль на "Госуслугах" и инициировать процедуру проверки.
Депутаты подчеркивают, что сложившаяся ситуация не соответствует логике Федерального закона № 210-ФЗ, исходящей из недопустимости возложения на гражданина обязанности предоставлять сведения, уже имеющиеся у государства.
В этой связи авторы инициативы считают целесообразным внедрить механизм автоматического обновления сведений о документах в Цифровом профиле гражданина.
"Такая мера позволит устранить временной разрыв между фактом выдачи документа и его появлением в профиле, избавит миллионы граждан от ручного ввода данных и повысит качество цифрового взаимодействия", - заключается в документе.
