Олегу Николаеву представили доклад о цифровизации проектной работы

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Главе Чувашии Олегу Николаеву доложили о цифровизации проектной работы и тщательной проработке региональных программ развития на всех уровнях власти — об этом шла речь на Высшем экономическом совете, сообщает пресс-служба главы республики.

"За прошедший год мы провели масштабную и разностороннюю работу. Нам удалось добиться неплохих результатов, однако для достижения желаемых целевых показателей предстоит еще потрудиться", — приводит пресс-служба слова Николаева.

Глава Чувашии отметил, что главное — это общее видение планов развития и понимание их важности. Такая работа нужна для грамотного планирования и эффективного использования ресурсов.

Он добавил, что важно правильно расставлять приоритеты, выбирая самые эффективные проекты. Это позволит достичь максимального результата и создать основу для будущего роста.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Степанов рассказал о работе над проектами Комплексной программы развития республики (КПСЭР) на 2025–2030 годы. Все они ведутся в специальной цифровой системе.

По данным на 23 декабря 2025 года, в нее внесли 2 872 проекта КПСЭР и 1 562 проекта инициативного бюджетирования. Работу выполнили региональные и муниципальные ведомства.

"В разрезе муниципальных округов наибольшее количество проектов ведет город Чебоксары (236) и Алатырский округ (188), в разрезе органов исполнительной власти — Минздрав Чувашии (151)", — сказал Степанов.

Он уточнил, что задачи есть практически во всех проектах. Их нет только в 13 проектах — это менее 1%.

За ходом проектов в системе Ситуационного центра следят с помощью дашборда "Проекты КПСЭР". Этот цифровой инструмент продолжают улучшать Минцифры республики вместе с Ситуационным центром.

Для работы с сервисами обучили 61 сотрудника из региональных и муниципальных ведомств.

Параллельно с цифровизацией идет работа над программами развития. Министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Лариса Рафикова доложила о ходе их подготовки на уровне муниципалитетов.

Анализ показал, что все 23 муниципалитета формируют программы в соответствии с графиком. С октября по декабрь 2025 года прошли три потока предварительных защит на комиссиях. Урмарский округ защитил свою программу раньше всех — еще в августе.

Муниципалитеты разрабатывают свои программы развития, согласуя их с общей программой региона на 2025–2030 годы.

Николаев обозначил общую задачу: добиться такого уровня работы, чтобы в реальном времени видеть полную и объективную картину происходящего как в разрезе муниципалитетов, так и по отраслям.