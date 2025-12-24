ДОНЕЦК, 24 дек – РИА Новости. Международная повестка постепенно меняется, и с каждым днем мировое сообщество все больше узнает о преступлениях ВСУ и киевского режима, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.