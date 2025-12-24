Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
Мировое сообщество все больше узнает о зверствах ВСУ, заявила омбудсмен ДНР
ДОНЕЦК, 24 дек – РИА Новости. Международная повестка постепенно меняется, и с каждым днем мировое сообщество все больше узнает о преступлениях ВСУ и киевского режима, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
"Мы видим, как международная повестка постепенно меняется, и с каждым днём мировое сообщество все больше узнает и понимает о тех зверствах и преступлениях, которые творят ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) и киевская власть", - сказала собеседница агентства.
В июле Морозова сообщала РИА Новости, что более тысячи писем с фактами военных преступлений ВСУ против гражданского населения ДНР были направлены в УВКПЧ ООН и МККК, однако они были проигнорированы.
Глава СПЧ одобряет идею создать трибунал для оценки действий Киева
