Мировое сообщество все больше узнает о зверствах ВСУ, заявила омбудсмен ДНР
Мировое сообщество все больше узнает о зверствах ВСУ, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 24.12.2025
Мировое сообщество все больше узнает о зверствах ВСУ, заявила омбудсмен ДНР
Международная повестка постепенно меняется, и с каждым днем мировое сообщество все больше узнает о преступлениях ВСУ и киевского режима, заявила РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T23:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
вооруженные силы украины
оон
международный комитет красного креста (мккк)
донецкая народная республика
украина
Мировое сообщество все больше узнает о зверствах ВСУ, заявила омбудсмен ДНР
