В ДНР при атаках ВСУ погиб один человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:54 24.12.2025 (обновлено: 22:06 24.12.2025)
В ДНР при атаках ВСУ погиб один человек
В ДНР при атаках ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 24.12.2025
В ДНР при атаках ВСУ погиб один человек
Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате вооруженной агрессии украинских войск в ДНР в среду, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 24.12.2025
В ДНР при атаках ВСУ погиб один человек

Пушилин сообщил, что в ДНР в результате атак ВСУ погиб один человек, двое ранены

© РИА Новости / Валерий МельниковПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Последствия обстрела в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате вооруженной агрессии украинских войск в ДНР в среду, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Один человек погиб, еще два мирных жителя республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии", - написал он в Telegram-канале.
По данным Пушилина, в поселке Дмитрово Красноармейского муниципального округа в результате детонации взрывоопасного предмета погиб мужчина 1972 года рождения. Кроме того, в Красноармейске и поселке Комсомольский при атаках украинских дронов ранения получили пожилые женщина и мужчина 1945 и 1952 годов рождения.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Преемник Трампа объявил, что он сделает с Украиной, — и это катастрофа
23 декабря, 08:00
 
