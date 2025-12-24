https://ria.ru/20251224/dnr-2064469275.html
В ДНР при атаках ВСУ погиб один человек
В ДНР при атаках ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 24.12.2025
В ДНР при атаках ВСУ погиб один человек
Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате вооруженной агрессии украинских войск в ДНР в среду, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T21:54:00+03:00
2025-12-24T21:54:00+03:00
2025-12-24T22:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
красноармейск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_716:1134:2341:2048_1920x0_80_0_0_2a25b3b86777cd8dea64733a6df99c22.jpg
https://ria.ru/20251223/ssha-2063996232.html
донецкая народная республика
украина
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_996:1004:2388:2048_1920x0_80_0_0_47335f03a0c35fdd330199aa01fc4a1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины, Красноармейск
В ДНР при атаках ВСУ погиб один человек
Пушилин сообщил, что в ДНР в результате атак ВСУ погиб один человек, двое ранены