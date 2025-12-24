Французские спецслужбы тренируются управлять БПЛА в ДНР, сообщают СМИ

Эти тренировки предназначены для подготовки военнослужащих к новому типу боевых действий, в рамках которых значительная роль отводится беспилотной технике, пишет издание.

Подразделение, в которое приезжают сотрудники французских спецслужб, использует БПЛА Gara-Esse, предназначенные для дальнобойных атак и разведки. Беспилотники такого типа оснащены пятью пропеллерами, управляются совместно оператором и искусственным интеллектом и не нуждаются в катапульте для запуска, говорится в материале.