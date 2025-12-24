Французские спецслужбы тренируются управлять БПЛА в ДНР, сообщают СМИ

ПАРИЖ, 24 дек - РИА Новости. Сотрудники французских спецслужб приезжают в подконтрольную Киеву часть Донецкой Народной Республики (ДНР) к северу от города Краматорска для тренировок в управлении беспилотными летательными аппаратами, пишет газета Paris Match.
"(Сотрудники – ред.) французских спецслужб приезжают сюда тренироваться", - приводит газета слова одного из военных ВСУ.
Эти тренировки предназначены для подготовки военнослужащих к новому типу боевых действий, в рамках которых значительная роль отводится беспилотной технике, пишет издание.
Подразделение, в которое приезжают сотрудники французских спецслужб, использует БПЛА Gara-Esse, предназначенные для дальнобойных атак и разведки. Беспилотники такого типа оснащены пятью пропеллерами, управляются совместно оператором и искусственным интеллектом и не нуждаются в катапульте для запуска, говорится в материале.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
