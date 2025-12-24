Рейтинг@Mail.ru
В ДНР вынесли приговор наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/dnr-2064372692.html
В ДНР вынесли приговор наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ
В ДНР вынесли приговор наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ - РИА Новости, 24.12.2025
В ДНР вынесли приговор наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ
Верховный суд ДНР приговорил наёмника из Колумбии, воевавшего в рядах ВСУ, к 19 годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:19:00+03:00
2025-12-24T15:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
колумбия
вооруженные силы украины
в мире
донецкая народная республика
россия
колумбия
В ДНР вынесли приговор наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ

Верховный суд в ДНР приговорил наемника из Колумбии к 19 годам лишения свободы

Колумбийский наемник Оскар Маурисио Лопес Бланко
Колумбийский наемник Оскар Маурисио Лопес Бланко - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : соцсети
Колумбийский наемник Оскар Маурисио Лопес Бланко
ДОНЕЦК, 24 дек – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил наёмника из Колумбии, воевавшего в рядах ВСУ, к 19 годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признавать виновным Бланко Лопеса Оскара Маурисио в совершении преступления и приговорить подсудимого к 19 годам лишения свободы", - произнес судья.
По версии следствия, в мае 2024 года Бланко прибыл в Тернополь, где заключил контракт с 66-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. Пройдя военную подготовку на территории тренировочных баз, он освоил необходимые навыки для участия в вооруженном конфликте, был обеспечен личным огнестрельным оружием. Бланко был взят в плен в декабре 2024 года у населенного пункта Разлив Великоновоселковского района ДНР. До этого в качестве наёмника он успел получить вознаграждение в размере более 589 тысячи рублей.
Судили его по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего).
Об освобождении Разлива Минобороны сообщило 1 апреля 2025 года.
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Колумбия, Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
