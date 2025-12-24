В ДНР вынесли приговор наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ

ДОНЕЦК, 24 дек – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил наёмника из Колумбии, воевавшего в рядах ВСУ, к 19 годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признавать виновным Бланко Лопеса Оскара Маурисио в совершении преступления и приговорить подсудимого к 19 годам лишения свободы", - произнес судья.
По версии следствия, в мае 2024 года Бланко прибыл в Тернополь, где заключил контракт с 66-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. Пройдя военную подготовку на территории тренировочных баз, он освоил необходимые навыки для участия в вооруженном конфликте, был обеспечен личным огнестрельным оружием. Бланко был взят в плен в декабре 2024 года у населенного пункта Разлив Великоновоселковского района ДНР. До этого в качестве наёмника он успел получить вознаграждение в размере более 589 тысячи рублей.
Судили его по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего).
Об освобождении Разлива Минобороны сообщило 1 апреля 2025 года.
