Наемник из Британии заочно предстанет перед судом в ДНР

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Воевавший на стороне Киева наемник из Великобритании Реджинальд Френсис Стил заочно предстанет перед судом в ДНР, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
"Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего подданного Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Реджинальда Френсиса Стила... Стил объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Он заочно обвиняется по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.
По версии следствия, в мае 2022 года Стил через Польшe приехал на Украину, где вступил в качестве наемника в так называемый "Интернациональный легион" для участия в боевых действиях. Отмечается, что на территории тренировочных баз Стил прошел военную подготовку, а также был обеспечен оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого до осени 2025 года наемник принимал участие в боях против против военнослужащих ВС РФ, за что получил денежное вознаграждение, эквивалентное сумме, превышающей 3 миллиона рублей.