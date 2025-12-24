https://ria.ru/20251224/dnepr-2064312759.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожены более 70 военнослужащих ВСУ и 16 авто, сообщило в... РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожены более 70 военнослужащих ВСУ и 16 авто, сообщило в среду Минобороны РФ.
"(Группировкой войск "Днепр" - ред.) уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA израильского производства и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей П-18, а также шесть складов боеприпасов и три склада материальных средств", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Также "Днепром" нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ
и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Григоровка, Новояковлевка Запорожской области
и Токаревка Херсонской области
, добавили в МО РФ
.