Глава РФПИ назвал главную причину конфликта на Украине - РИА Новости, 24.12.2025
03:11 24.12.2025
Глава РФПИ назвал главную причину конфликта на Украине
Глава РФПИ назвал главную причину конфликта на Украине

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Коррупция команды экс-президента США Джо Байдена лежала в основе начала украинского конфликта, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Коррупция команды Байдена была ключевым фактором, спровоцировавшим украинский конфликт. Поджигатели войны являются поджигателями войны по одной причине: они получают выгоду от войны", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за чрезмерные траты на Украину, назвав его глупцом за такое расточительство.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 15:48
 
