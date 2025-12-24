https://ria.ru/20251224/direktor-2064436664.html
Директор НМИЦ имени Бакулева поблагодарила Путина за уровень медицины
Директор НМИЦ имени Бакулева поблагодарила Путина за уровень медицины - РИА Новости, 24.12.2025
Директор НМИЦ имени Бакулева поблагодарила Путина за уровень медицины
Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) сердечно-сосудистой хирургии имени Александра Бакулева Елена Голухова поблагодарила... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T18:15:00+03:00
2025-12-24T18:15:00+03:00
2025-12-24T18:15:00+03:00
здоровье - общество
россия
елена голухова
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776110157_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_342a0ec2915f8b73f0cd915c60440107.jpg
https://ria.ru/20250917/putin-2042537206.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776110157_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_93ee376e8bc6bcdc1d213a53a04f4cca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, елена голухова, владимир путин, общество
Здоровье - Общество, Россия, Елена Голухова, Владимир Путин, Общество
Директор НМИЦ имени Бакулева поблагодарила Путина за уровень медицины
Голухова поблагодарила Путина за невероятный уровень медицины
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) сердечно-сосудистой хирургии имени Александра Бакулева Елена Голухова поблагодарила президента России Владимира Путина за невероятный уровень здравоохранения в стране.
Путин
в среду наградил Голухову
орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
"Владимир Владимирович, я хочу Вас поблагодарить за невероятный уровень медицины, который мы сегодня в столь непростое время имеем", - сказала Голухова в ходе церемонии вручения государственных наград.
Директор НМИЦ отметила, что новшества, которые приходят в нашу жизнь и стремительно завоевывают свое место, вызывают необыкновенные чувства.