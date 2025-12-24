Рейтинг@Mail.ru
24.12.2025
18:15 24.12.2025
Директор НМИЦ имени Бакулева поблагодарила Путина за уровень медицины
Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) сердечно-сосудистой хирургии имени Александра Бакулева Елена Голухова поблагодарила... РИА Новости, 24.12.2025
Директор НМИЦ имени Бакулева поблагодарила Путина за уровень медицины

© РИА Новости / Владимир ТрефиловАкадемик РАН, директор НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Елена Голухова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Академик РАН, директор НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Елена Голухова. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) сердечно-сосудистой хирургии имени Александра Бакулева Елена Голухова поблагодарила президента России Владимира Путина за невероятный уровень здравоохранения в стране.
Путин в среду наградил Голухову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
"Владимир Владимирович, я хочу Вас поблагодарить за невероятный уровень медицины, который мы сегодня в столь непростое время имеем", - сказала Голухова в ходе церемонии вручения государственных наград.
Директор НМИЦ отметила, что новшества, которые приходят в нашу жизнь и стремительно завоевывают свое место, вызывают необыкновенные чувства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин заинтересовался темой наставничества в медицине
17 сентября, 17:23
 
Здоровье - ОбществоРоссияЕлена ГолуховаВладимир ПутинОбщество
 
 
