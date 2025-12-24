Рейтинг@Mail.ru
Россия и Австрия сохраняют взаимодействие, заявил посол - РИА Новости, 24.12.2025
03:21 24.12.2025
Россия и Австрия сохраняют взаимодействие, заявил посол
Россия и Австрия сохраняют взаимодействие, заявил посол - РИА Новости, 24.12.2025
Россия и Австрия сохраняют взаимодействие, заявил посол
Россия и Австрия сохраняют конструктивное взаимодействие в военно-мемориальной сфере, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов. РИА Новости, 24.12.2025
в мире
россия
австрия
вена
россия
австрия
вена
в мире, россия, австрия, вена
В мире, Россия, Австрия, Вена
Россия и Австрия сохраняют взаимодействие, заявил посол

РИА Новости: Россия и Австрия взаимодействуют в военно-мемориальной сфере

© РИА Новости / Алексей Даничев
Вид на здание австрийского парламента в Вене
Вид на здание австрийского парламента в Вене - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на здание австрийского парламента в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 24 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Россия и Австрия сохраняют конструктивное взаимодействие в военно-мемориальной сфере, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"Политика австрийских властей по "заморозке" двустороннего сотрудничества, к сожалению, затронула и культурно-гуманитарную область. За исключением, пожалуй, военно-мемориальной сферы, в которой у нас налажено конструктивное взаимодействие", - сказал посол.
При этом, по его словам, интерес к России, к ее богатой культуре и языку среди австрийцев не только не угасает, а, наоборот, растет.
"Достаточно посмотреть на афиши местных театров и концертных залов", - добавил дипломат.
