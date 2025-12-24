Россия и Австрия сохраняют взаимодействие, заявил посол

ВЕНА, 24 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Россия и Австрия сохраняют конструктивное взаимодействие в военно-мемориальной сфере, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов.

"Политика австрийских властей по "заморозке" двустороннего сотрудничества, к сожалению, затронула и культурно-гуманитарную область. За исключением, пожалуй, военно-мемориальной сферы, в которой у нас налажено конструктивное взаимодействие", - сказал посол.