Россия и Австрия сохраняют взаимодействие, заявил посол
Россия и Австрия сохраняют конструктивное взаимодействие в военно-мемориальной сфере, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов. РИА Новости, 24.12.2025
ВЕНА, 24 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Россия и Австрия сохраняют конструктивное взаимодействие в военно-мемориальной сфере, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"Политика австрийских властей по "заморозке" двустороннего сотрудничества, к сожалению, затронула и культурно-гуманитарную область. За исключением, пожалуй, военно-мемориальной сферы, в которой у нас налажено конструктивное взаимодействие", - сказал посол.
При этом, по его словам, интерес к России
, к ее богатой культуре и языку среди австрийцев не только не угасает, а, наоборот, растет.
"Достаточно посмотреть на афиши местных театров и концертных залов", - добавил дипломат.