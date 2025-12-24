Рейтинг@Mail.ru
Россия и США продолжают диалог об урегулировании проблем, заявили в МИД - РИА Новости, 24.12.2025
00:27 24.12.2025
Россия и США продолжают диалог об урегулировании проблем, заявили в МИД
Россия и США продолжают диалог об урегулировании массива проблем, образовавшихся в последние годы, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр РИА Новости, 24.12.2025
Россия и США продолжают диалог об урегулировании проблем, заявили в МИД

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия и США продолжают диалог об урегулировании массива проблем, образовавшихся в последние годы, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.
"Диалог с американской стороной об урегулировании огромного массива проблем, образовавшихся в последние годы, продолжается", - сказал Гусаров в интервью газете "Известия".
Он добавил, что отправной точкой диалога стали достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в телефонном разговоре 12 февраля понимания о необходимости комплексного восстановления российско-американских отношений.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Эксперт рассказал об экономическом сотрудничестве России и США
В мире Россия США Северная Атлантика Владимир Путин Дональд Трамп
 
 
