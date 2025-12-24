https://ria.ru/20251224/diplomatiya-2064207263.html
Россия и США продолжают диалог об урегулировании проблем, заявили в МИД
Россия и США продолжают диалог об урегулировании массива проблем, образовавшихся в последние годы, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр РИА Новости, 24.12.2025
Россия и США продолжают диалог об урегулировании проблем, заявили в МИД
