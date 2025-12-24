Рейтинг@Mail.ru
Врачи рассказали о состоянии детей из норильской семьи, где умер ребенок - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:51 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/deti-2064227091.html
Врачи рассказали о состоянии детей из норильской семьи, где умер ребенок
Врачи рассказали о состоянии детей из норильской семьи, где умер ребенок - РИА Новости, 24.12.2025
Врачи рассказали о состоянии детей из норильской семьи, где умер ребенок
Состояние двух госпитализированных детей из семьи в Норильске, в которой пятимесячный ребенок умер от голода, стабильно тяжелое, но наметилась положительная... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T05:51:00+03:00
2025-12-24T05:51:00+03:00
происшествия
норильск
россия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/32/1532683272_0:354:3011:2048_1920x0_80_0_0_deebf361bc7dbb5579f8c7d3b7bcd55b.jpg
https://ria.ru/20251223/prokuratura-2064067653.html
https://ria.ru/20250216/sk-1999691902.html
норильск
россия
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/32/1532683272_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_889f67a8d933030dc261bd0bcbd33ee5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, норильск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Норильск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Врачи рассказали о состоянии детей из норильской семьи, где умер ребенок

РИА Новости: у детей из семьи в Норильске наметилась положительная динамика

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Состояние двух госпитализированных детей из семьи в Норильске, в которой пятимесячный ребенок умер от голода, стабильно тяжелое, но наметилась положительная динамика, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
Ранее минздрав сообщил, что дети находились в стабильно тяжелом состоянии, но без отрицательной динамики.
Жительница Норильска, обвиняемая в убийстве 5-месячного сына. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Прокуратура рассказала о семье из Норильска, где от голода умер младенец
Вчера, 13:13
"Состояние остается тяжелым, но есть положительная динамика", - сказала собеседница агентства.
В понедельник ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщило, что в Норильске возбуждено уголовное дело против 35-летней матери четверых детей. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).
По информации СК, женщина проживала в квартире вместе с тремя дочерьми возрастом 15 лет, два года и один год, а также пятимесячным сыном. С 14 по 17 декабря женщина ушла в гости к знакомому, бросив детей одних практически без еды. В результате 17 декабря младенец умер от голода, две маленькие девочки доставлены в больницу. Старшую дочь отправили в социальный приют для детей. Муж женщины отбывает срок за избиение ее и старшей дочери. Женщина арестована. По данным следствия, семья не состоит на учете в ПДН. О смерти сына женщина узнала по телефону от старшей дочери. Она нигде не работала и получала ежемесячно детские пособия на сумму 107 тысяч рублей.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
В Петербурге умер ребенок, чьи родители не верили в медицину
16 февраля, 17:07
 
ПроисшествияНорильскРоссияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала