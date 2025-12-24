Врачи рассказали о состоянии детей из норильской семьи, где умер ребенок

КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Состояние двух госпитализированных детей из семьи в Норильске, в которой пятимесячный ребенок умер от голода, стабильно тяжелое, но наметилась положительная динамика, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.