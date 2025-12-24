https://ria.ru/20251224/deti-2064227091.html
Врачи рассказали о состоянии детей из норильской семьи, где умер ребенок
24.12.2025
Врачи рассказали о состоянии детей из норильской семьи, где умер ребенок
Состояние двух госпитализированных детей из семьи в Норильске, в которой пятимесячный ребенок умер от голода, стабильно тяжелое, но наметилась положительная...
КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Состояние двух госпитализированных детей из семьи в Норильске, в которой пятимесячный ребенок умер от голода, стабильно тяжелое, но наметилась положительная динамика, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
Ранее минздрав сообщил, что дети находились в стабильно тяжелом состоянии, но без отрицательной динамики.
"Состояние остается тяжелым, но есть положительная динамика", - сказала собеседница агентства.
В понедельник ГСУСК России
по Красноярскому краю
и Хакасии
сообщило, что в Норильске
возбуждено уголовное дело против 35-летней матери четверых детей. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).
По информации СК
, женщина проживала в квартире вместе с тремя дочерьми возрастом 15 лет, два года и один год, а также пятимесячным сыном. С 14 по 17 декабря женщина ушла в гости к знакомому, бросив детей одних практически без еды. В результате 17 декабря младенец умер от голода, две маленькие девочки доставлены в больницу. Старшую дочь отправили в социальный приют для детей. Муж женщины отбывает срок за избиение ее и старшей дочери. Женщина арестована. По данным следствия, семья не состоит на учете в ПДН. О смерти сына женщина узнала по телефону от старшей дочери. Она нигде не работала и получала ежемесячно детские пособия на сумму 107 тысяч рублей.