В Тюменской области завели дело после попытки теракта

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбудили после предотвращенного теракта в Тюменской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.

В настоящее время проводятся обыски по месту жительства фигуранта, изъяты огнестрельное оружие, СВУ и мобильные телефоны. Кроме того, назначен комплекс экспертиз, в том числе взрывотехническая, баллистические, молекулярно-генетические, судебно-медицинская.