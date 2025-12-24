Рейтинг@Mail.ru
В Тюменской области завели дело после попытки теракта - РИА Новости, 24.12.2025
16:55 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/delo-2064413111.html
В Тюменской области завели дело после попытки теракта
В Тюменской области завели дело после попытки теракта - РИА Новости, 24.12.2025
В Тюменской области завели дело после попытки теракта
Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбудили после предотвращенного теракта в Тюменской области, сообщили... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:55:00+03:00
2025-12-24T16:55:00+03:00
В Тюменской области завели дело после попытки теракта

В Тюменской области завели дело после попытки теракта на нефтепроводе

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбудили после предотвращенного теракта в Тюменской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее сообщалось, что сотрудниками органов госбезопасности в Тюменской области предотвращена диверсия на диспетчерской станции магистрального нефтепровода "Транснефти".
"Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего гражданина РФ, уроженца Винницкой области Украины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, мужчина, являясь участником запрещенной в РФ украинской террористической организаций, по заданию спецслужб Киева готовил диверсионно-террористический акт на одном из предприятий региона. Подчеркивается, что объектом атаки стала диспетчерская станция магистрального нефтепровода. Отмечается, что, получив указания от куратора по изготовлению СВУ, подозреваемый приобрёл все необходимое и скрыл их в подготовленном тайнике.
Сообщается, что в ночь на 24 декабря он у деревни Янтык попытался достать из тайника компоненты для сборки взрывного устройства. Подчеркивается, что преступная деятельность мужчины была выявлена сотрудниками ФСБ, при задержании фигурант оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был ликвидирован.
В настоящее время проводятся обыски по месту жительства фигуранта, изъяты огнестрельное оружие, СВУ и мобильные телефоны. Кроме того, назначен комплекс экспертиз, в том числе взрывотехническая, баллистические, молекулярно-генетические, судебно-медицинская.
