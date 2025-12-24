Появились новые подробности крушения самолета с ливийской делегацией

Поисково-спасательная операция на месте крушения бизнес-джета, направлявшегося в Ливию, в районе Анкары

Поисково-спасательная операция на месте крушения бизнес-джета, направлявшегося в Ливию, в районе Анкары

© AP Photo / Efekan Akyuz Поисково-спасательная операция на месте крушения бизнес-джета, направлявшегося в Ливию, в районе Анкары

СТАМБУЛ, 24 дек – РИА Новости. Расшифровка и анализ черного ящика разбившегося в провинции Анкара самолета с ливийской делегацией проведут в третьей стране, Расшифровка и анализ черного ящика разбившегося в провинции Анкара самолета с ливийской делегацией проведут в третьей стране, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Министр подтвердил обнаружение самописца полетных данных (FDR) и речевого самописца кабины пилотов (CVR).

"Начата работа над предварительным отчетом, после предварительного осмотра самописцы FDR и CVR будут подвергнуты экспертизе в нейтральной стране, чтобы установить причину крушения самолета", - сообщил министр в соцсети X.

Уралоглу опубликовал детальную картину инцидента, подтвердив, что в 20.31 мск через 14 минут после взлета экипаж подал сигнал тревоги, сообщив о неполадках с электросистемой, и готовился вернуться в Анкару, но в 20.38 пропал с радаров.

Министерство обороны Турции в свою очередь сообщило, что в Анкару прибыла делегация ливийских военных и родственники погибших, которую встретил министр обороны Турции Яшар Гюлер.

Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и его сопровождающие погибли в результате крушения самолета, пропавшего с радаров вскоре после вылета из Анкары, заявил глава базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба. Генпрокуратура Анкары начала расследование инцидента, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.