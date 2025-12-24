Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности крушения самолета с ливийской делегацией - РИА Новости, 24.12.2025
18:10 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/chp-2064434776.html
Появились новые подробности крушения самолета с ливийской делегацией
Появились новые подробности крушения самолета с ливийской делегацией
Расшифровка и анализ черного ящика разбившегося в провинции Анкара самолета с ливийской делегацией проведут в третьей стране, сообщил министр транспорта и... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T18:10:00+03:00
2025-12-24T18:10:00+03:00
в мире
ливия
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064265981_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e55d94ce9ac90070e24fc0dd050fa1d.jpg
https://ria.ru/20251223/liviya-2064203466.html
ливия
турция
в мире, ливия, турция
В мире, Ливия, Турция
Появились новые подробности крушения самолета с ливийской делегацией

Черный ящик разбившегося самолета с ливийской делегацией расшифруют в 3-й стране

© AP Photo / Efekan AkyuzПоисково-спасательная операция на месте крушения бизнес-джета, направлявшегося в Ливию, в районе Анкары
Поисково-спасательная операция на месте крушения бизнес-джета, направлявшегося в Ливию, в районе Анкары - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Efekan Akyuz
Поисково-спасательная операция на месте крушения бизнес-джета, направлявшегося в Ливию, в районе Анкары
СТАМБУЛ, 24 дек – РИА Новости. Расшифровка и анализ черного ящика разбившегося в провинции Анкара самолета с ливийской делегацией проведут в третьей стране, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
Министр подтвердил обнаружение самописца полетных данных (FDR) и речевого самописца кабины пилотов (CVR).
"Начата работа над предварительным отчетом, после предварительного осмотра самописцы FDR и CVR будут подвергнуты экспертизе в нейтральной стране, чтобы установить причину крушения самолета", - сообщил министр в соцсети X.
Уралоглу опубликовал детальную картину инцидента, подтвердив, что в 20.31 мск через 14 минут после взлета экипаж подал сигнал тревоги, сообщив о неполадках с электросистемой, и готовился вернуться в Анкару, но в 20.38 пропал с радаров.
Министерство обороны Турции в свою очередь сообщило, что в Анкару прибыла делегация ливийских военных и родственники погибших, которую встретил министр обороны Турции Яшар Гюлер.
Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и его сопровождающие погибли в результате крушения самолета, пропавшего с радаров вскоре после вылета из Анкары, заявил глава базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба. Генпрокуратура Анкары начала расследование инцидента, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.
Аль-Хаддад посещал Анкару с официальным визитом, во вторник он провел переговоры с турецким коллегой Сельчуком Байрактароглу и министром обороны Турции Яшаром Гюлером. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил в ночь на среду обнаружение обломков разбившегося в провинции Анкара самолета с ливийской делегацией. Самолет регулярно осуществлял длительные полеты, а перед крушением набрал высоту в почти десять километров, выяснило ранее РИА Новости.
