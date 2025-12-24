Треть останков жителей из стихийных захоронений в ЛНР идентифицировали

ЛУГАНСК (ЛНР), 24 дек - РИА Новости. Чуть более трети поднятых из мест стихийных захоронений в ЛНР останков мирных жителей удалось идентифицировать, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека региона Анна Сорока.

Ранее Сорока заявила РИА Новости, что останки более 1,5 тысячи мирных жителей, погибших в результате агрессии ВСУ , с 2021 года извлекли в том числе и из мест массовых стихийных захоронений в ЛНР

"Главная задача и вместе с тем сложность состоит в идентификации останков. Пока удалось установить личности немногим более трети поднятых останков", - сообщила Сорока.

Она уточнила, что совместными усилиями входящие в межведомственную рабочую группу специалисты уже прорабатывают механизмы ускорения проведения экспертизы и упрощения процесса идентификации.

"В ближайшее время планируют также нарастить темпы отбора ДНК-образцов у родственников пропавших без вести — это ключ к точному опознанию", - сообщила собеседник агентства.