Треть останков жителей из стихийных захоронений в ЛНР идентифицировали - РИА Новости, 24.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/chp-2064431594.html
Треть останков жителей из стихийных захоронений в ЛНР идентифицировали
Треть останков жителей из стихийных захоронений в ЛНР идентифицировали - РИА Новости, 24.12.2025
Треть останков жителей из стихийных захоронений в ЛНР идентифицировали
Чуть более трети поднятых из мест стихийных захоронений в ЛНР останков мирных жителей удалось идентифицировать, заявила РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T18:01:00+03:00
2025-12-24T18:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
северодонецк
анна сорока
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251009/severodonetsk-2047243496.html
луганская народная республика
россия
северодонецк
Треть останков жителей из стихийных захоронений в ЛНР идентифицировали

Сорока: треть останков жителей из стихийных захоронений в ЛНР идентифицировали

© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЛУГАНСК (ЛНР), 24 дек - РИА Новости. Чуть более трети поднятых из мест стихийных захоронений в ЛНР останков мирных жителей удалось идентифицировать, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека региона Анна Сорока.
Ранее Сорока заявила РИА Новости, что останки более 1,5 тысячи мирных жителей, погибших в результате агрессии ВСУ, с 2021 года извлекли в том числе и из мест массовых стихийных захоронений в ЛНР.
"Главная задача и вместе с тем сложность состоит в идентификации останков. Пока удалось установить личности немногим более трети поднятых останков", - сообщила Сорока.
Она уточнила, что совместными усилиями входящие в межведомственную рабочую группу специалисты уже прорабатывают механизмы ускорения проведения экспертизы и упрощения процесса идентификации.
"В ближайшее время планируют также нарастить темпы отбора ДНК-образцов у родственников пропавших без вести — это ключ к точному опознанию", - сообщила собеседник агентства.
Ранее РИА Новости сообщали, что команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти ведет работы по извлечению тел жертв украинской агрессии, в том числе и из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей на территории Северодонецка. Офицеры СК России с сотрудниками судебно-экспертного центра также вели работы на месте массового захоронения мирных жителей. Работы ведутся при содействии Военной комендатуры ЛНР. Дело расследуется Главным следственным управлением СК России.
Работы по извлечению тел из массового захоронения мирных жителей, погибших в 2022-м во время боев в Северодонецке в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Более 500 тел могут оставаться в массовом захоронении в Северодонецке
9 октября, 12:13
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
