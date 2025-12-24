https://ria.ru/20251224/chp-2064429056.html
Площадь пожара возле Рижского вокзала составила 180 квадратных метров
Площадь пожара возле Рижского вокзала составила 180 квадратных метров - РИА Новости, 24.12.2025
Площадь пожара возле Рижского вокзала составила 180 квадратных метров
Открытое горение в складском здании возле Рижского вокзала в центре Москвы ликвидировано на площади порядка 180 квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T17:55:00+03:00
2025-12-24T17:55:00+03:00
2025-12-24T17:56:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064415521_0:612:1000:1175_1920x0_80_0_0_16ea6f45c3fee853d56c2c965bedde6c.jpg
https://ria.ru/20251223/pozhar-2064096031.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064415521_0:518:1000:1268_1920x0_80_0_0_ac6c0bc5677d697ae5254130fb1883be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Россия
Площадь пожара возле Рижского вокзала составила 180 квадратных метров
Площадь пожара на складе возле Рижского вокзала составила 180 квадратных метров