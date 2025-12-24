https://ria.ru/20251224/chp-2064405259.html
ФСБ раскрыла подробности подготовки взрыва на станции "Транснефти"
ФСБ раскрыла подробности подготовки взрыва на станции "Транснефти" - РИА Новости, 24.12.2025
ФСБ раскрыла подробности подготовки взрыва на станции "Транснефти"
Агент Киева, готовивший взрыв на станции нефтепровода "Транснефти", собирал данные об обстановке вокруг объектов нефтегазовой отрасли, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:37:00+03:00
2025-12-24T16:37:00+03:00
2025-12-24T16:37:00+03:00
происшествия
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
транснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_186:35:1282:652_1920x0_80_0_0_1402121af28e8660367d379f410035fb.jpg
https://ria.ru/20251216/diversiya-2062295133.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_145:0:1284:854_1920x0_80_0_0_d6f91749023ea8679c70a3d0fb222d9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), транснефть
Происшествия, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Транснефть
ФСБ раскрыла подробности подготовки взрыва на станции "Транснефти"
Готовивший взрыв на станции "Транснефти" собирал данные о нефтегазовой отрасли