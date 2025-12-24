Рейтинг@Mail.ru
ФСБ раскрыла подробности подготовки взрыва на станции "Транснефти" - РИА Новости, 24.12.2025
16:37 24.12.2025
ФСБ раскрыла подробности подготовки взрыва на станции "Транснефти"
ФСБ раскрыла подробности подготовки взрыва на станции "Транснефти"
Агент Киева, готовивший взрыв на станции нефтепровода "Транснефти", собирал данные об обстановке вокруг объектов нефтегазовой отрасли, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 24.12.2025
происшествия
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
транснефть
россия
украина
происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), транснефть
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Агент Киева, готовивший взрыв на станции нефтепровода "Транснефти", собирал данные об обстановке вокруг объектов нефтегазовой отрасли, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"В ходе неотложных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин контактировал с куратором из украинской террористической организации с использованием мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ - ред.). По его заданию помимо подготовки ДТА собирал информацию об обстановке в окружении объектов нефтегазовой отрасли в российских регионах", - говорится в сообщении.
ФСБ России в очередной раз напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp, с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность.
ПроисшествияРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Транснефть
 
 
