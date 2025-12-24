В деле о смерти ребенка из Норильска появились новые подробности

КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Дети в семье из Норильске, в которой пятимесячный ребенок умер от голода, с ноября жили практически одни под присмотром старшей девочки-подростка, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По словам собеседницы агентства, в ходе допроса 15-летняя старшая дочь пояснила, что мать стала редко появляться дома с конца сентября после знакомства с новым мужчиной. По ее информации, дома часто не было еды, женщина привозила минимальный набор продуктов раз в 3-4 дня и уезжала. Девушка писала матери СМС-сообщения с просьбами приобрести продукты по списку и звонила, но часто не получала ответа.

"С ноября 2025 девушка осуществляла уход за детьми самостоятельно, мать практически не появлялась дома. В этот период она кормила детей жидкой кашей на воде дважды в день: утром и вечером. Девушка никому не сообщала о происходящем, так как не хотела, чтобы у матери были проблемы", - сказала представитель главка.

В понедельник ГСУ СК России по Красноярскому краю Хакасии сообщило, что в Норильске возбуждено уголовное дело против 35-летней матери четверых детей. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).