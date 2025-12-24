Рейтинг@Mail.ru
В деле о смерти ребенка из Норильска появились новые подробности
16:13 24.12.2025 (обновлено: 16:14 24.12.2025)
В деле о смерти ребенка из Норильска появились новые подробности
Дети в семье из Норильске, в которой пятимесячный ребенок умер от голода, с ноября жили практически одни под присмотром старшей девочки-подростка, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
общество
норильск
красноярский край
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
норильск
красноярский край
республика хакасия
общество, норильск, красноярский край, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Норильск, Красноярский край, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
В деле о смерти ребенка из Норильска появились новые подробности

Дети в семье из Норильска, где ребенок умер от голода, жили практически одни

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Дети в семье из Норильске, в которой пятимесячный ребенок умер от голода, с ноября жили практически одни под присмотром старшей девочки-подростка, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По словам собеседницы агентства, в ходе допроса 15-летняя старшая дочь пояснила, что мать стала редко появляться дома с конца сентября после знакомства с новым мужчиной. По ее информации, дома часто не было еды, женщина привозила минимальный набор продуктов раз в 3-4 дня и уезжала. Девушка писала матери СМС-сообщения с просьбами приобрести продукты по списку и звонила, но часто не получала ответа.
"С ноября 2025 девушка осуществляла уход за детьми самостоятельно, мать практически не появлялась дома. В этот период она кормила детей жидкой кашей на воде дважды в день: утром и вечером. Девушка никому не сообщала о происходящем, так как не хотела, чтобы у матери были проблемы", - сказала представитель главка.
В понедельник ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщило, что в Норильске возбуждено уголовное дело против 35-летней матери четверых детей. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).
По информации СК, женщина проживала в квартире вместе с тремя дочерьми возрастом 15 лет, 2 года и 1 год, а также 5-месячным сыном. С 14 по 17 декабря женщина ушла в гости к знакомому, бросив детей одних практически без еды. В результате 17 декабря младенец умер от голода, две маленькие девочки доставлены в больницу. Старшую дочь отправили в социальный приют для детей. Муж женщины отбывает срок за избиение ее и старшей дочери. Женщина арестована. По данным следствия, семья не состоит на учете в ПДН. О смерти сына женщина узнала по телефону от старшей дочери. Мать нигде не работала и получала ежемесячно детские пособия на сумму 107 тысяч рублей.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Челябинской области женщина и ребенок погибли от отравления газом
12 декабря, 10:24
 
Общество Норильск Красноярский край Республика Хакасия Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала