В деле о смерти ребенка из Норильска появились новые подробности

КРАСНОЯРСК, 24 дек - РИА Новости. Дети в семье из Норильске, в которой пятимесячный ребенок умер от голода, с ноября жили практически одни под присмотром старшей девочки-подростка, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По словам собеседницы агентства, в ходе допроса 15-летняя старшая дочь пояснила, что мать стала редко появляться дома с конца сентября после знакомства с новым мужчиной. По ее информации, дома часто не было еды, женщина привозила минимальный набор продуктов раз в 3-4 дня и уезжала. Девушка писала матери СМС-сообщения с просьбами приобрести продукты по списку и звонила, но часто не получала ответа.
"С ноября 2025 девушка осуществляла уход за детьми самостоятельно, мать практически не появлялась дома. В этот период она кормила детей жидкой кашей на воде дважды в день: утром и вечером. Девушка никому не сообщала о происходящем, так как не хотела, чтобы у матери были проблемы", - сказала представитель главка.
В понедельник ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщило, что в Норильске возбуждено уголовное дело против 35-летней матери четверых детей. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).
По информации СК, женщина проживала в квартире вместе с тремя дочерьми возрастом 15 лет, 2 года и 1 год, а также 5-месячным сыном. С 14 по 17 декабря женщина ушла в гости к знакомому, бросив детей одних практически без еды. В результате 17 декабря младенец умер от голода, две маленькие девочки доставлены в больницу. Старшую дочь отправили в социальный приют для детей. Муж женщины отбывает срок за избиение ее и старшей дочери. Женщина арестована. По данным следствия, семья не состоит на учете в ПДН. О смерти сына женщина узнала по телефону от старшей дочери. Мать нигде не работала и получала ежемесячно детские пособия на сумму 107 тысяч рублей.
