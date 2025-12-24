В Пулково водитель спецавтомобиля повредил часть обшивки терминала

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Водитель спецавтомобиля поставщика бортового питания, не рассчитав габариты, повредил часть обшивки терминала петербургского аэропорта "Пулково", инцидент не повлиял на работу воздушной гавани, сообщила пресс-служба аэропорта.

"ДТП произошло по вине водителя спецавтомобиля поставщика бортового питания. Водитель не рассчитал габариты и повредил часть обшивки здания терминала", – говорится в сообщении.