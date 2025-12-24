Рейтинг@Mail.ru
В Пулково водитель спецавтомобиля повредил часть обшивки терминала - РИА Новости, 24.12.2025
16:10 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/chp-2064395344.html
В Пулково водитель спецавтомобиля повредил часть обшивки терминала
В Пулково водитель спецавтомобиля повредил часть обшивки терминала - РИА Новости, 24.12.2025
В Пулково водитель спецавтомобиля повредил часть обшивки терминала
Водитель спецавтомобиля поставщика бортового питания, не рассчитав габариты, повредил часть обшивки терминала петербургского аэропорта "Пулково", инцидент не... РИА Новости, 24.12.2025
2025
пулково (аэропорт), происшествия
В Пулково водитель спецавтомобиля повредил часть обшивки терминала

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Водитель спецавтомобиля поставщика бортового питания, не рассчитав габариты, повредил часть обшивки терминала петербургского аэропорта "Пулково", инцидент не повлиял на работу воздушной гавани, сообщила пресс-служба аэропорта.
"ДТП произошло по вине водителя спецавтомобиля поставщика бортового питания. Водитель не рассчитал габариты и повредил часть обшивки здания терминала", – говорится в сообщении.
Как отмечается, инцидент не оказал влияния на операционную деятельность аэропорта. Пострадавших нет.
