В Пулково водитель спецавтомобиля повредил часть обшивки терминала

пулково (аэропорт)
происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Водитель спецавтомобиля поставщика бортового питания, не рассчитав габариты, повредил часть обшивки терминала петербургского аэропорта "Пулково", инцидент не повлиял на работу воздушной гавани, сообщила пресс-служба аэропорта.
"ДТП произошло по вине водителя спецавтомобиля поставщика бортового питания. Водитель не рассчитал габариты и повредил часть обшивки здания терминала", – говорится в сообщении.
Как отмечается, инцидент не оказал влияния на операционную деятельность аэропорта. Пострадавших нет.