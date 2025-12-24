Рейтинг@Mail.ru
На Алтае мужчина разгромил 12 телевизоров и два холодильника в магазине - РИА Новости, 24.12.2025
16:01 24.12.2025
На Алтае мужчина разгромил 12 телевизоров и два холодильника в магазине
На Алтае мужчина разгромил 12 телевизоров и два холодильника в магазине
Житель Алтайского края разгромил 12 телевизоров и два холодильника в магазине электроники в ответ на то, что у него отказались принять бытовую технику по... РИА Новости, 24.12.2025
На Алтае мужчина разгромил 12 телевизоров и два холодильника в магазине

Житель Алтая разгромил 12 телевизоров за отказ принимать технику по гарантии

БАРНАУЛ, 24 дек - РИА Новости. Житель Алтайского края разгромил 12 телевизоров и два холодильника в магазине электроники в ответ на то, что у него отказались принять бытовую технику по гарантии, сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.
"В дневное время в Росгвардию поступил сигнал тревоги из магазина в городе Камне-на-Оби. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники группы задержания вневедомственной охраны выяснили, что в торговом зале мужчина громит бытовую технику", - говорится в сообщении.
Росгвардейцы задержали мужчину и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу отдела полиции.
"В ходе разбирательства было установлено, что мужчина ранее приобрел в данном магазине телевизор и водонагреватель, но в течение гарантийного срока техника вышла из строя. Покупатель решил своими руками ее отремонтировать, но у него это не получилось. Тогда он принес товары и попытался их сдать обратно в магазин", - отмечают в Росгвардии.
Работники магазина отказались принять товары, так как ремонт производился не в условиях сервисного центра. Возмущенный отказом, мужчина стал крушить бытовую технику, находящуюся в торговом зале. Работники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации вневедомственной охраны.
"До приезда группы задержания Росгвардии, он успел повредить 12 телевизоров, 2 холодильника и 1 водонагреватель. По предварительным данным ущерб составил более 330 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту полицией решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", - говорится в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Подмосковье подростки разгромили электричку
15 ноября, 21:41
 
