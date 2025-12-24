На Алтае мужчина разгромил 12 телевизоров и два холодильника в магазине

БАРНАУЛ, 24 дек - РИА Новости. Житель Алтайского края разгромил 12 телевизоров и два холодильника в магазине электроники в ответ на то, что у него отказались принять бытовую технику по гарантии, сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.

"В ходе разбирательства было установлено, что мужчина ранее приобрел в данном магазине телевизор и водонагреватель, но в течение гарантийного срока техника вышла из строя. Покупатель решил своими руками ее отремонтировать, но у него это не получилось. Тогда он принес товары и попытался их сдать обратно в магазин", - отмечают в Росгвардии.