https://ria.ru/20251224/chp-2064381589.html
Собянин рассказал об уничтожении беспилотников, летевших на Москву
Собянин рассказал об уничтожении беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 24.12.2025
Собянин рассказал об уничтожении беспилотников, летевших на Москву
Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:41:00+03:00
2025-12-24T15:41:00+03:00
2025-12-24T15:44:00+03:00
москва
специальная военная операция на украине
происшествия
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
https://ria.ru/20251224/voennye-2064320642.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, сергей собянин
Москва, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сергей Собянин
Собянин рассказал об уничтожении беспилотников, летевших на Москву
Собянин: ПВО уничтожила 2 летевших на Москву БПЛА