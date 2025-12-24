Из мест стихийных захоронений ЛНР извлекли останки более тысячи жителей

ЛУГАНСК (ЛНР), 24 дек - РИА Новости. Останки более 1,5 тысяч мирных жителей, погибших в результате агрессии ВСУ, извлекли в том числе и из мест массовых стихийных захоронений в ЛНР с 2021 года, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока.