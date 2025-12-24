Рейтинг@Mail.ru
Из мест стихийных захоронений ЛНР извлекли останки более тысячи жителей
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 24.12.2025 (обновлено: 15:46 24.12.2025)
Из мест стихийных захоронений ЛНР извлекли останки более тысячи жителей
Из мест стихийных захоронений ЛНР извлекли останки более тысячи жителей - РИА Новости, 24.12.2025
Из мест стихийных захоронений ЛНР извлекли останки более тысячи жителей
Останки более 1,5 тысяч мирных жителей, погибших в результате агрессии ВСУ, извлекли в том числе и из мест массовых стихийных захоронений в ЛНР с 2021 года,... РИА Новости, 24.12.2025
Из мест стихийных захоронений ЛНР извлекли останки более тысячи жителей

Из мест стихийных захоронений ЛНР извлекли останки более 1,5 тыс мирных жителей

Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЛУГАНСК (ЛНР), 24 дек - РИА Новости. Останки более 1,5 тысяч мирных жителей, погибших в результате агрессии ВСУ, извлекли в том числе и из мест массовых стихийных захоронений в ЛНР с 2021 года, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока.
Ранее РИА Новости сообщали, что команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти ведет работы по извлечению тел жертв украинской агрессии, в том числе и из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей на территории Северодонецка. Офицеры СК России с сотрудниками судебно-экспертного центра также вели работы на месте массового захоронения мирных жителей. Работы ведутся при содействии Военной комендатуры ЛНР. Дело расследует Главное следственное управление СК России.
"С 2021 года поисковики уже извлекли останки 1575 погибших. Большинство из них — 1285 человек — были подняты с начала 2022 года, в период острой фазы боевых действий. Только за уходящий 2025 год удалось поднять останки 161 жертвы украинской агрессии. Основной точкой приложения усилий в этом году стал район жилмассива "Лесная Дача" в Северодонецке — там проводятся работы по вскрытию одного из крупнейших массовых захоронений на территории республики", - сообщила Сорока, говоря об итогах работы членов межведомственной рабочей группы.
Она уточнила, что полевые работы сейчас приостановлены из-за морозов, так как глубокое промерзание грунта делает раскопки невозможными.
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныАнна СорокаРоссияСеверодонецкПроисшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
