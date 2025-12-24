Рейтинг@Mail.ru
Количество дней с высокой загруженностью на дорогах в Москве сократилось - РИА Новости, 24.12.2025
16:43 24.12.2025
Количество дней с высокой загруженностью на дорогах в Москве сократилось
Количество дней с высокой загруженностью на дорогах в Москве сократилось
Количество дней с высокой загруженностью на дорогах в Москве уменьшилось в пять раз за 15 лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:43:00+03:00
2025-12-24T16:43:00+03:00
Количество дней с высокой загруженностью на дорогах в Москве сократилось

Собянин: число дней с высокой загруженностью на дорогах в Москве сократилось

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Количество дней с высокой загруженностью на дорогах в Москве уменьшилось в пять раз за 15 лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Генеральный директор ГКУ ЦОДД Михаил Кизлык в понедельник сообщил, что число дней с высокой загруженностью на дорогах столицы в этом году сократилось на 63%, всего такие дни фиксировались шесть раз за год. Он уточнил, что 70% поездок по Москве совершаются на городском транспорте, а 30% - на личном.
Собянин рассказал об объеме инвестиций в Москве в 2025 году
Вчера, 16:21
"По количеству дней, в которые москвичи ощущают серьезные проблемы на дорогах, баллы от восьми и выше… количество таких дней с 2010 года у нас уменьшилось в пять раз", - сказал Собянин в рамках ежегодного отчета в ходе пленарного заседания Мосгордумы.
Глава города также отметил, что при этом с 2010 года количество машин в Москве и Московской области увеличилось на 3 миллиона, сейчас в московском регионе - уже более 9 миллионов автомобилей.
В Москве выросла скорость оказания первой медпомощи, заявил Собянин
Вчера, 15:46
 
