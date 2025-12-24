https://ria.ru/20251224/chislo-2064407400.html
Количество дней с высокой загруженностью на дорогах в Москве сократилось
Количество дней с высокой загруженностью на дорогах в Москве уменьшилось в пять раз за 15 лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
Количество дней с высокой загруженностью на дорогах в Москве сократилось
