https://ria.ru/20251224/chislo-2064367213.html
МВД рассказало о снижении числа киберпреступлений в России
МВД рассказало о снижении числа киберпреступлений в России - РИА Новости, 24.12.2025
МВД рассказало о снижении числа киберпреступлений в России
Число киберпреступлений снизилось на 10,8 % в России за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:10:00+03:00
2025-12-24T15:10:00+03:00
2025-12-24T15:10:00+03:00
россия
мвд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_0:164:2000:1289_1920x0_80_0_0_f08990fe9419274b714ff72701afff22.jpg
https://ria.ru/20251224/moshennichestvo--2064215384.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_6ff05867b412b13554e71aba68407cf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мвд
МВД рассказало о снижении числа киберпреступлений в России
МВД заявило о снижении числа киберпреступлений в России на 10,8% за 11 месяцев
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Число киберпреступлений снизилось на 10,8 % в России за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается
на сайте МВД Медиа.
"Преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, по сравнению с январем-ноябрем 2024 года зарегистрировано на 10,8% меньше", - отметили в ведомстве.
Также в ведомстве подчеркнули, что при этом количество преступлений в сфере компьютерной информации снизилось на 40,6%, дистанционных краж – на 23,6%, ИТ-мошенничеств – на 8,3% за год.