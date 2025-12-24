Рейтинг@Mail.ru
15:10 24.12.2025
МВД рассказало о снижении числа киберпреступлений в России
Число киберпреступлений снизилось на 10,8 % в России за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 24.12.2025
россия, мвд
Россия, МВД
МВД рассказало о снижении числа киберпреступлений в России

МВД заявило о снижении числа киберпреступлений в России на 10,8% за 11 месяцев

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Число киберпреступлений снизилось на 10,8 % в России за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте МВД Медиа.
"Преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, по сравнению с январем-ноябрем 2024 года зарегистрировано на 10,8% меньше", - отметили в ведомстве.
Также в ведомстве подчеркнули, что при этом количество преступлений в сфере компьютерной информации снизилось на 40,6%, дистанционных краж – на 23,6%, ИТ-мошенничеств – на 8,3% за год.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Россиян предупредили о самых обидных новогодних уловках мошенников
РоссияМВД
 
 
