МВД рассказало о снижении числа киберпреступлений в России

"Преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, по сравнению с январем-ноябрем 2024 года зарегистрировано на 10,8% меньше", - отметили в ведомстве.

Также в ведомстве подчеркнули, что при этом количество преступлений в сфере компьютерной информации снизилось на 40,6%, дистанционных краж – на 23,6%, ИТ-мошенничеств – на 8,3% за год.