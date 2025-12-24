https://ria.ru/20251224/cheljabinsk-2064318407.html
В Челябинске ребенку зажало голову закрывающимися дверями троллейбуса
В Челябинске ребенку зажало голову закрывающимися дверями троллейбуса
Ребенку в Челябинске зажало голову преждевременно закрывшимися дверями троллейбуса, следователи начали проверку, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 24.12.2025
В Челябинске ребенку зажало голову закрывающимися дверями троллейбуса
