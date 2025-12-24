Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске ребенку зажало голову закрывающимися дверями троллейбуса
12:43 24.12.2025 (обновлено: 13:34 24.12.2025)
В Челябинске ребенку зажало голову закрывающимися дверями троллейбуса
В Челябинске ребенку зажало голову закрывающимися дверями троллейбуса - РИА Новости, 24.12.2025
В Челябинске ребенку зажало голову закрывающимися дверями троллейбуса
Ребенку в Челябинске зажало голову преждевременно закрывшимися дверями троллейбуса, следователи начали проверку, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 24.12.2025
В Челябинске ребенку зажало голову закрывающимися дверями троллейбуса

В Челябинске ребенку зажало голову закрывшимися дверями троллейбуса

ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек - РИА Новости. Ребенку в Челябинске зажало голову преждевременно закрывшимися дверями троллейбуса, следователи начали проверку, сообщило региональное СУСК РФ.
"В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена публикация с видеозаписью, согласно которой сегодня на маршруте №14 в районе улицы Северо-Крымской водитель троллейбуса преждевременно закрыла двери, в результате чего голова ребенка была зажата дверями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря сработавшей системе "антизажим" двери не сомкнулись полностью. По информации ведомства, ребенок пожаловался на головную боль, ему оказали медицинскую помощь.
В СК уточнили, что следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В пресс-службе минздрава Челябинской области РИА Новости пояснили, что ребенок получил повреждения легкой степени тяжести и после осмотра специалистами был направлен на амбулаторное лечение.
