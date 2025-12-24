В Челябинске задержали мужчину за нецензурное высказывание в детском саду

ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который нецензурно выражался в детском саду в Челябинске, в отношении него составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство", сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
Ранее в интернете опубликовали видео из детского сада Челябинска, где после новогоднего утренника в раздевалке разгневанный отец громко кричал, махал руками, бранился в присутствии других родителей и детей из-за того, что его сыну Дед Мороз своевременно не вручил подарок. Пресс-центр прокуратуры региона сообщил РИА Новости, что прокуратура Курчатовского района Челябинска организовала проверку по факту инцидента в дошкольной образовательной организации.
"Полицейские приняли все меры к установлению нарушителя. В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел полиции "Курчатовский" УМВД России по Челябинску. В отношении 35-летнего местного жителя составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении.
На видео, размещенном в Telegram-канале полиции, мужчина сказал, что вину в случившемся признает и в содеянном раскаивается.
Ранее в правоохранительных органах региона пояснили РИА Новости, что подарки были закуплены на всех детей в группе, но во время их перевозки мамой из родительского комитета один из них выпал в автомобиле. В детсаду количество подарков не пересчитали, в итоге подарок был вручен позже.
Санкции части 1 статьи 20.1 КоАП РФ - административный штраф в размере до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.