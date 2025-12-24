В Челябинске задержали мужчину за нецензурное высказывание в детском саду

ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который нецензурно выражался в детском саду в Челябинске, в отношении него составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство", сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

Ранее в правоохранительных органах региона пояснили РИА Новости, что подарки были закуплены на всех детей в группе, но во время их перевозки мамой из родительского комитета один из них выпал в автомобиле. В детсаду количество подарков не пересчитали, в итоге подарок был вручен позже.