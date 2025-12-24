МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Новому министру обороны Чехии Яромиру Зуне запретили делать публичные заявления об Украине после его слов о продолжении помощи Киеву, сообщает Le Monde.

Окамура заявлял, что деньги чешских граждан не будут тратиться на закупку оружия и боеприпасов для Украины и поддержку продолжения конфликта.