Министра обороны Чехии унизили за слова о помощи Киеву - РИА Новости, 24.12.2025
16:15 24.12.2025 (обновлено: 16:23 24.12.2025)
Министра обороны Чехии унизили за слова о помощи Киеву
Министра обороны Чехии унизили за слова о помощи Киеву
в мире, украина, томио окамура, нато, мирный план сша по украине, киев, андрей бабиш, россия, сергей лавров
В мире, Украина, Томио Окамура, НАТО, Мирный план США по Украине, Киев, Андрей Бабиш, Россия, Сергей Лавров
Министра обороны Чехии унизили за слова о помощи Киеву

Le Monde: новому главе Минобороны Чехии запретили публично говорить об Украине

© Фото : Министерство обороны Чехии / Jan SchejbalМинистр обороны Чехии генерал Яромир Зуна
Министр обороны Чехии генерал Яромир Зуна - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Министерство обороны Чехии / Jan Schejbal
Министр обороны Чехии генерал Яромир Зуна. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Новому министру обороны Чехии Яромиру Зуне запретили делать публичные заявления об Украине после его слов о продолжении помощи Киеву, сообщает Le Monde.
"На своей первой пресс-конференции 19 декабря Зуна удивил наблюдателей, заявив, что "поддержка Украины будет продолжена. <…> Эти заявления вызвали волнения внутри партии "Свобода и прямая демократия". <…> Двадцать второго декабря лидер партии и председатель нижней палаты Томио Окамура наконец объявил, что последний больше не будет говорить об Украине", — пишет автор статьи.
По данным Le Monde, вопрос помощи Киеву теперь будет находиться в ведении исключительно премьер-министра страны Андрея Бабиша.
Окамура заявлял, что деньги чешских граждан не будут тратиться на закупку оружия и боеприпасов для Украины и поддержку продолжения конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В миреУкраинаТомио ОкамураНАТОМирный план США по УкраинеКиевАндрей БабишРоссияСергей Лавров
 
 
